OpenAI pumpt Billionen in KI – Steht der große Crash bevor?

Die US-Technologiebranche investiert derzeit in beispiellosem Umfang in den Sektor der Künstlichen Intelligenz. Die Dimensionen der finanziellen Aufwendungen, die aktuell von den amerikanischen Technologiegiganten für KI-Entwicklungen bereitgestellt werden, sind geradezu verblüffend. Wenn die Branchenführer ihre Zukunftspositionen absichern wollen, werden rasch dreistellige Milliardenbeträge mobilisiert.

So sorgte kürzlich der ChatGPT-Hersteller OpenAI für Aufsehen mit einer Kapitalzusage von 100 Milliarden Dollar für den KI-Chipproduzenten Nvidia (US-Halbleiterhersteller). Für OpenAI bedeutet dies, dass das Unternehmen nun insgesamt Investitionszusagen in Höhe von etwa einer Billion Dollar finanziell bewältigen muss.

Finanzielle Risiken

OpenAI, der Entwickler hinter ChatGPT, zählt zu den Vorreitern im KI-Sektor. Ein Fachmann warnt jedoch: Sollten sich diese massiven Ausgaben als wirtschaftlich nicht tragfähig erweisen, könnte ein regelrechter „Abwertungs-Tsunami“ die Folge sein.

