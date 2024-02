Lucky Car fixiert Übernahme von ATU in Österreich: 24 Standorte und über 270 Jobs gerettet

Lucky Car und ATU einigen sich auf die Übernahme der wirtschaftlich angeschlagenen ATU-Standorte in Österreich. Der Eigentümerwechsel sichert über 270 gefährdete Arbeitsplätze und steht im Zeichen des Wandels von Kfz-Fachhandel zu Werkstättenbetrieb. „Wir sind der festen Überzeugung, diese Standorte mit dem bewährten Lucky-Car-Konzept zu neuen Erfolgen führen zu können. Wir heißen die bisherigen ATU-Mitarbeiter und -Kunden herzlich in der Lucky-Car-Familie willkommen“, so Ostoja „Ossi“ Matic, Gründer und Eigentümer von Lucky Car.

Der Rückzug der Kfz-Werkstatt- und -Fachhandelskette ATU mit Sitz im deutschen Weiden in der Oberpfalz vom österreichischen Markt stand nach den zuletzt aufgetretenen finanziellen Schwierigkeiten schon länger fest. Nun konnte die Übernahme der heimischen Standorte durch das österreichische Unternehmen Lucky Car, Marktführer im Bereich der vertragsfreien Werkstattketten, fixiert werden. „Eine sorgfältige Due-Diligence-Prüfung hat unseren ersten Eindruck bestätigt: Mit den Tugenden und Werten von Lucky Car – allen voran höchste Qualitätsstandards und ein absoluter Fokus auf die Kundenzufriedenheit – können wir die Standorte von ATU in Österreich zukunftsfit machen“, so „Ossi“ Matic.

Die Übernahme rettet über 270 gefährdete Arbeitsplätze an 24 Standorten in acht Bundesländern (Burgenland hatte keinen ATU-Standort). Ein weiterer Standort – jener im oberösterreichischen Leonding – wurde vor der Übernahme bereits von ATU aufgelassen.

Geschäftsmodell wird adaptiert

„Der Werkstättenbetrieb wird nahtlos weitergeführt mit den qualifizierten Fachkräften von ATU Österreich. Damit bleibt den bestehenden Kunden ein mitunter mühsamer Wechsel der Werkstatt erspart. Bis Ende des Sommers werden alle ATU-Standorte im Gelb von Lucky Car erstrahlen“, so Matic weiter.

Um die neuen Standorte in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, hat Lucky Car auch schon ganz konkrete Pläne: „Wir werden die Verkaufsflächen stark reduzieren und den Fokus vollständig auf die Werkstatt-Dienstleistungen legen. Mit dem stetig wachsenden Onlinehandel, speziell bei Kfz-Teilen, ist das ein notwendiger Schritt.“ Zudem werden an sämtlichen Standorten, an denen es die Markt- und Rahmenbedingungen erlauben, künftig zusätzlich Lack- und Karosseriearbeiten angeboten – das Kerngeschäft von Lucky Car.

Expansionskurs mit ausgeklügeltem System

Lucky Car eröffnete 2008 seine erste Werkstatt in Brunn am Gebirge, direkt vor den Toren Wiens. Durch einen ausgeklügelten Mix aus Franchise- und Eigenstandorten konnte das Werkstattnetz in den letzten 15 Jahren auf 44 Standorte in ganz Österreich und zwei weitere in der Schweiz ausgeweitet werden. Durch die Übernahme der ATU-Werkstätten vergrößert sich Lucky Car nun auf rund 70 Standorte.

„Wir ruhen uns aber nicht auf unseren Erfolgen in der Vergangenheit aus, sondern möchten auch in Zukunft weiterwachsen. Als vertragsfreie Werkstattkette möchten wir unsere Kunden bei jedem Werkstattbesuch von unserer Qualität und unserem Service überzeugen. Und genau diesen Anspruch und diese Werte können wir hoffentlich in Zukunft auch in den ATU-Standorten implementieren“, so „Ossi“ Matic.