Ludwig bittet alle Wiener: „Bleiben sie zuhause! Bewahren sie Ruhe” (FOTO)

Mittlerweile hat sich auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zu den Anschlägen in der Bundeshauptstadt zu Wort gemeldet.

Der Bürgermeister zeigte sich erschüttert über die aktuellen Ereignisse.

“Zutiefst bestürzt”

“Liebe Wienerinnen und Wiener! Zutiefst bestürzt haben wir die Informationen über die Schießerei in der inneren Stadt erhalten. Die Bilder sind schockierend und machen uns fassungslos. Aktuell läuft noch immer ein Großeinsatz der Polizei. Auch die Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Bleiben Sie bitte zuhause und bewahren Sie Ruhe. Wenn Sie sich im Bereich der inneren Stadt befinden, bleiben Sie in geschlossenen Räumen”, so der Bürgermeister in einer Stellungnahme auf seiner Facebook-Seite.