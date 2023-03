Luke Black: „Meine Code ist F23.8 und ich leide an einer Persönlichkeitsstörung“

Der diesjährige Vertreter Serbiens bei Eurovision sprach offen über sein Privatleben, d. h. über das Gesundheitsproblem, mit dem er zu kämpfen hat. Luke Black gab bekannt, dass er an einer Persönlichkeitsstörung leidet, das heißt, dass bei ihm F23.8 diagnostiziert wurde.

„Ich habe eine psychotische Störung, weil ich manchmal ein schwaches Realitätsbewusstsein habe. Mein Zustand wird professionell F23.8 genannt, es hat nicht wirklich einen bestimmten Namen, es ist ähnlich wie die restriktive Persönlichkeitsstörung“, erklärte der Sänger und erinnerte sich an seine Musikanfänge: „Ich spielte meinem Vater einige meiner Songs vor und er sagte mir, ich müsse sofort nach England. Ich träumte davon, dort zu studieren, aber als ich 18 war, konnten wir es uns nicht leisten, also entschied ich mich mit 27, an die Universität zu gehen.“

Luke sagte, dass er den Überblick über die Realität verliert, was bedeutet, dass er Dinge sehen oder hören kann, die nicht wirklich da sind, und es variiert. Die Persönlichkeitsstörung wird als Kontrollverlust über Emotionen definiert, und eine Person kann impulsiv sein, das heißt, sie kann die Beziehungen zu anderen Menschen negativ beeinflussen.

Der junge Sänger verriet, als seine Freundin Ana Djuric Konstrakta den Eurovision Song Contest gewann, habe er angefangen, über den Wettbewerb nachzudenken.

„Ich hatte in der Vergangenheit viel Lampenfieber. Ich habe einen kleinen Dämon in mir, der es mir aus irgendeinem Grund nicht erlaubt, aufzutreten, und ich wollte ihn besiegen. Es war eine große Herausforderung für mich, sowohl geistig als auch körperlich, aber am Ende habe ich mich beworben und gewonnen“, sagte Luke gegenüber der Seite Popjustice und fügte ehrlich hinzu, dass er ständig Fotos auf Instagram mit Photoshop bearbeitet, weil er kein Geld für neue Klamotten hat.