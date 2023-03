Es wird spekuliert, dass die Simpsons möglicherweise erneut ihre Vorhersagekräfte unter Beweis gestellt haben, indem sie den Sieg von Luke Black beim Eurovision Song Contest vorhergesagt haben könnten. Diese Vermutung hat bei Fans des Sängers und der Kultserie gleichermaßen für Aufregung gesorgt und einige fragen sich, ob Luke in Liverpool womöglich sogar von einem mysteriösen Kraken begleitet wird.

Tag für Tag erscheinen in unserer Welt zahlreiche neue Verschwörungstheorien, von denen viele eine Gefahr darstellen und Unruhe sowie Panik unter der Bevölkerung verbreiten. Es gibt jedoch auch einige, die lediglich der Unterhaltung dienen, wie beispielsweise die Theorie, dass die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ in der Lage ist, zukünftige Ereignisse vorauszusagen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Simpsons womöglich den Triumph von Luke Black beim Eurovision Song Contest vorhergesehen haben könnten.

Die Zeichentrickserie „Die Simpsons“ hat in der Vergangenheit mehrfach Ereignisse vorhergesagt, die sich später tatsächlich in der Realität ereignet haben. Dazu zählen unter anderem die Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der USA, Lady Gagas Auftritt beim Super Bowl, die Erfindung der „Facetime“ App sowie die unvorhergesehene Ausbreitung einer Pandemie. Interessanterweise wurden all diese Ereignisse in der Serie bereits Jahre zuvor thematisiert, bevor sie schließlich im wahren Leben eintraten.

Luke Black und der Kraken

Die Vorhersagebilanz der Zeichentrickserie „Die Simpsons“ wird im Internet oft für humoristische Zwecke genutzt. So kam beispielsweise jemand auf die Idee, den Sieger des diesjährigen Eurovision Song Contest, Luke Black, in Verbindung mit der Serie zu bringen. Dabei fiel auf, dass der Sänger in der Vergangenheit mehrmals mit einem Spielzeugkraken aufgetreten ist – genau wie eine beliebte Figur aus der Serie.

Auf dem Bild sehen wir Homer Simpson mit seinem Haustier, dem Kraken. Homer hatte ihn ursprünglich gekauft, um ihn zu essen, aber er hat sich mit ihm verbunden, entschieden, ihn als Haustier zu behalten, und ihm sogar einen Namen gegeben: Mr. Squishy.

Natürlich erkannten die vereinten Fans von Luke Black und den Simpsons diesen Witz als großartig und begannen, ihn über die sozialen Netzwerke zu teilen.

Es bleibt nur noch zu sehen, ob Luke in Liverpool mit einem Kraken auftaucht, für den er bereits gesagt hat, dass er ein Symbol der Regeneration ist.