Song für ESC steht fest: Serbin singt für Österreich (VIDEO)

Luke Black mit dem Lied „Samo mi se spava“ wird dieses Jahr Serbien beim „Eurovision Song Contest“ in Großbritannien vertreten, und neben ihm wird bei diesem Musikwettbewerb ein weiterer serbischer Star auftreten, allerdings als Vertreter Österreichs.

Österreich wird nämlich dieses Jahr durch den Song „Who The Hell is Edgar?“ vertreten sein, gesungen von Salena und Teya.

Teya ist der Künstlername von Teodora Spiric, die in Serbien auch unter dem Namen Teya Divaj bekannt ist. Sie wurde am 12. April 2000 in Wien in einer serbischen Familie geboren. Sie verbrachte einen Teil ihrer Kindheit in Kladovo, kehrte aber später mit ihren Eltern nach Wien zurück.

Übrigens trat Teya 2020 mit dem Song „Sudnji dan“ beim serbischen Musikfestival „Beovizija“ auf. Das Lied wurde von ihren Eltern ins Serbische übersetzt. Teya schaffte es, sich für das Finale zu qualifizieren, wo sie den 10. Platz belegte.

Neben Teya besteht dieses österreichische Duo übrigens auch aus Selina-Maria Edbauer.

Spiric und Edbauer trafen sich 2021 beim „Starmania“-Wettbewerb. Edbauer schied im Halbfinale aus, während Spiric die zweite Finalshow erreichte. Edbauer nahm bereits 2017 an der siebten Staffel von „The Voice of Germany“ teil und erreichte als Teil des Teams von Samu Haber die dritte Runde. Sie versuchte sich wie Teya 2019 beim Wettbewerb für den Eurovision Contest mit dem Song „Behind the waterfalls“.

Der Song für den ESC 2023 ist übrigens bei einem Songwriting-Camp in Tschechien entstanden.