M1-Autobahn zwischen Budapest und Wien: Bauarbeiten für Megaprojekt sind gestartet

Ungarns Regierung plant ein Jahrhundert-Projekt: Über 500 Kilometer neue Autobahnen und Schnellstraßen sollen ab nächstem Jahr entstehen und die Wirtschaft ankurbeln.

Das Projekt wird als größtes Autobahn- und Schnellstraßenbauprojekt in Ungarn seit einem Jahrhundert beschrieben. Die ungarische Regierung hat die Initiative als umfassendes Infrastrukturvorhaben vorgestellt, das die Verkehrsverbindungen in der Region deutlich verbessern soll. Mit dem Baubeginn wird im kommenden Jahr gerechnet, wobei die Fertigstellung nach etwa fünf Jahren angestrebt wird.

Den Auftakt macht die Erweiterung der M1-Autobahn zwischen Budapest und Wien, die am 1. September 2025 offiziell gestartet ist. Der erste Bauabschnitt umfasst 78 Kilometer, die auf sechs Fahrspuren ausgebaut werden. Die Fertigstellung ist in Etappen geplant: bis Bicske soll der Ausbau im August 2028 abgeschlossen sein, bis zum Concó-Rastplatz im August 2029.

Das ambitionierte Vorhaben sieht die Errichtung von mehr als 500 Kilometern neuer Straßeninfrastruktur vor, wobei sowohl Schnellstraßen als auch Autobahnen entstehen sollen, die zentrale urbane und wirtschaftliche Knotenpunkte miteinander verbinden werden. Nach Darstellung der Regierung geht es dabei nicht allein um verkehrstechnische Verbesserungen – das Projekt soll gleichzeitig wirtschaftliche Impulse setzen und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen.

Umfassende Modernisierung der M1

Parallel zum Fahrbahnausbau werden 72 Brücken und Unterführungen erneuert, elf bestehende und vier neue Anschlussstellen gebaut. Zusätzlich sind umfassende Lärmschutzmaßnahmen und die Implementierung intelligenter Notfallspuren vorgesehen, um die Verkehrssicherheit und Kapazität erheblich zu steigern.

Strategische Bedeutung

In der jüngeren Vergangenheit hat Ungarn verstärkt Mittel in den Infrastrukturausbau fließen lassen, um die Standortattraktivität für potenzielle Investoren zu erhöhen. Das aktuelle Großprojekt fügt sich in eine breiter angelegte Strategie ein, mit der die Wettbewerbsposition Ungarns innerhalb der Region gestärkt werden soll. Laut Verkehrsministerium ist der M1-Ausbau Teil eines landesweiten Infrastrukturprogramms, das auch die Modernisierung der Autobahnen M3 und M7 umfasst. Die nächsten Bauabschnitte auf anderen Strecken sollen bereits ab 2027 anlaufen.

Finanzierung und Kritik

Die Finanzierung des Vorhabens stützt sich teilweise auf Fördermittel der Europäischen Union, was die Bedeutung europäischer Kooperation bei Infrastrukturprojekten dieser Größenordnung unterstreicht. Kritische Stimmen haben allerdings Bedenken bezüglich der ökologischen Folgen und der Kostendimension angemeldet. Die Regierung hat ihrerseits zugesagt, entsprechende Umweltverträglichkeitsprüfungen durchzuführen und eine strikte Kostenkontrolle zu gewährleisten.

In der Gesamtbetrachtung wird das Projekt als wesentlicher Entwicklungsschritt für die ungarische Infrastruktur bewertet, der darauf abzielt, die landesweite Vernetzung zu optimieren und wirtschaftliches Wachstum zu fördern.