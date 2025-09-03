Ab Montag: Dieser Autobahntunnel wird zur Mega-Baustelle

Die ASFINAG beginnt am 8. September 2025 mit der ersten Phase der umfangreichen Sanierung der Tunnelkette Pack auf der A2 Südautobahn. Das Großprojekt umfasst die Modernisierung des elf Kilometer langen Streckenabschnitts vom Herzogbergtunnel bis zur Anschlussstelle Packsattel.

Die Notwendigkeit der Arbeiten ergibt sich aus dem Alter der Infrastruktur – der ältere Fahrbahnteil ist seit über vier Jahrzehnten in Betrieb, während auch die neuere Seite bereits fast 20 Jahre alt ist. Besonders die drei Tunnel Herzogberg, Mitterberg und Kalcherkogel benötigen sowohl bauliche Erneuerungen als auch moderne Sicherheitstechnik.

Die Verkehrsumleitung für die erste Bauphase wird bis zum 15. September eingerichtet. Dabei konzentrieren sich die Arbeiten zunächst auf den Herzogbergtunnel in Fahrtrichtung Italien. Der Verkehr wird auf einer Strecke von etwa zweieinhalb Kilometern über die Gegenfahrbahn Richtung Wien geführt, wobei pro Richtung nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht. Aus Sicherheitsgründen gilt während aller Bauphasen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h, die durch Section Control überwacht wird.

📍 Ort des Geschehens

⇢ Mega-Staus: Urlauber erwartet starkes Rückreisewochenende



Bauablauf 2025-2027

Während des Winters 2025/2026 beschränken sich die Arbeiten auf die Röhre des Herzogbergtunnels in Richtung Italien. Ab März 2026 werden die Baumaßnahmen witterungsbedingt auf den Freilandbereich bis kurz vor dem Mitterbergtunnel ausgeweitet. Die Baustellenlänge wächst dadurch von anfänglich 2,5 auf etwa 6,5 Kilometer an.

Im Herbst 2026 erfolgt ein Richtungswechsel der Baustelle – dann wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Wien erneuert. Im darauffolgenden Frühjahr 2027 werden die Arbeiten auf den Freilandbereich zwischen Mitterbergtunnel und südlichem Herzogbergtunnel ausgedehnt. Nach Abschluss dieser Phase im Herbst 2027 ist die erste Hälfte des Packabschnitts fertiggestellt. Der Herzogbergtunnel verfügt dann als erster Tunnel der Kette über modernste Sicherheitseinrichtungen. Zudem entstehen vier neue Querschläge als Fluchtwege zwischen den Tunnelröhren.

Die Generalsanierung des zweiten Streckenabschnitts mit den Tunneln Mitterberg und Kalcherkogel beginnt im Herbst 2027. Dieser knapp fünf Kilometer lange Abschnitt, wovon drei Kilometer auf Tunnel entfallen, wird zunächst in Richtung Wien und ab Herbst 2028 bis Ende 2029 in Richtung Italien modernisiert.

Technische Neuerungen

Neben der Tunnelsanierung umfasst das Projekt die Erneuerung von zehn Brücken, die komplette Neugestaltung der Fahrbahnen in Tunneln und Freilandbereichen sowie die Modernisierung von Wildschutzzäunen und Beschilderung. Alle drei Tunnel werden mit modernster Sicherheitstechnik ausgestattet, darunter Videoüberwachung, Brandmeldesysteme, LED-Beleuchtung, Notrufsysteme, Feuerlöschnischen und Sensoren für Trübsicht und Kohlenmonoxid.

Das Lüftungssystem wird erneuert und in seiner Leistungsfähigkeit verdoppelt. Zusätzlich erhalten die drei Tunnel ein akustisches Überwachungssystem. Dieses bereits in mehr als 35 Tunneln installierte und gemeinsam mit Joanneum Research entwickelte System ermöglicht die akustische Erkennung von Unfällen. Spezielle Mikrofone reagieren auf ungewöhnliche Geräusche im Tunnel, woraufhin eine Software in der Überwachungszentrale Alarm auslöst. Dies ermöglicht den ASFINAG-Mitarbeitern eine schnellere Einleitung der Rettungskette.

Die Gesamtinvestition für die Erneuerung der kompletten Tunnelkette einschließlich Freilandbereichen und Brücken beträgt rund 260 Millionen Euro und macht das Vorhaben zu einem der größten aktuellen Infrastrukturprojekte der ASFINAG. Das umfassende Modernisierungsprogramm bringt die über 40 Jahre alte Tunnelkette auf den neuesten Stand der Technik und gewährleistet damit höchste Sicherheitsstandards für die täglich rund 25.000 Fahrzeuge, die diese wichtige Verbindung zwischen Österreich und Italien nutzen.