Mädchen entführt und angelogen, dass sie adoptiert ist

Susan hat ihr ganzes Leben in Kanda, Australien und später in Neuseeland verbracht. Sie lebte bei einer Familie, die sie adoptiert hatte, als sie noch ein kleines Mädchen war, und war der Ansicht, dass es sich um eine wunderbare Familie handelte.



Doch nach 53 Jahren erfuhr sie, dass sie die ganze Zeit über belogen worden war. Ihre wahre Familie hatte sie verzweifelt gesucht und die Hoffnung nicht aufgegeben, sie eines Tages wiederzufinden.

Susan, die heute in Australien lebt und vier Enkelkinder hat, berichtete über ihre Kindheit.

Susan lebte als Kind in einem alten Pfarrhaus zusammen mit ihren sechs Geschwistern. Ihre Mutter war alleinerziehend, und sie und ihre Geschwister waren gelegentlich bei Pflegefamilien untergebracht und kehrten danach nach Hause zurück. In der Nähe des Pfarrhauses war eine „reisende“ Familie aus Schottland, mit der sie befreundet war. Die Frau, die sie fast ihr ganzes Leben lang als ihre Mutter betrachtet hatte, litt an Multipler Sklerose. Die Familie hatte zwei Söhne und wollte noch ein Mädchen haben, erzählte Susan.

Eine „reisende“ Familie besteht aus schottischen und irischen Roma, die von Stadt zu Stadt und Land zu Land reisen.

„Die Familie fragte meine Mutter, ob sie sie mit in Disneyland nehmen könnten, sie ließ es zu und gab ihnen meinen Reisepass. Jedoch statt nach Disneyland zu fahren, nahmen sie sie mit nach Kanada, dann nach Australien und schließlich nach Neuseeland.“, erinnerte sich Susan. Sie erfuhr später, dass sie eigentlich von der Familie adoptiert worden war, weil ihre Familie es so gewollt hatte. „Ich lebte in der Gemeinschaft der ‚Reisenden‘ und hatte ein schönes Leben. Ich war ziemlich verwöhnt und wurde von Menschen geliebt, von denen ich dachte, dass sie meine einzige Familie waren“, sagte sie.

Nur durch Zufall erfuhr Susan die Wahrheit. Eines Tages musste sie ihren Reisepass verlängern, konnte aber keinen Nachweis für ihre Adoption finden. Daraufhin veröffentlichte ihr Mann einen Facebook-Aufruf, um ihre wahre Familie zu finden. Nur 30 Minuten nach der Veröffentlichung erfuhren ihre Verwandten von ihr und eilten, ihrem Mann zu antworten. Sie war eigentlich entführt!

Jetzt ist Susan wieder mit vier ihrer sechs Geschwister vereint, nachdem sie ihre richtige Familie gefunden hat.

Traurigerweise starb ihre leibliche Mutter vor acht Jahren, ohne zu wissen, wo ihre Tochter war.

„Bis heute wissen wir nicht, warum die Polizei nie eingegriffen hat“, sagte Susan. Ihre Mutter hatte es erlaubt, dass die „reisende“ Familie ihre Tochter für eine Zeit mitnimmt, und ihre Geschwister waren zu verschiedenen Zeiten in Pflegefamilien und kamen wieder zurück, was wahrscheinlich der Grund war. Jedoch suchte die Mutter nach Susan immer wieder, als sie nicht mehr zurückkam, was Susans Neffin Ema (41) bestätigte.

Suzanas Wiedervereinigung mit ihrer Familie gibt anderen, die einen geliebten Menschen verloren haben, Hoffnung, dass Wunder geschehen können.