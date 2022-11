Mädchen filmte Pädophilen(81) welcher sie in die Wohnung lockten wollte (VIDEO)

In den sozialen Netzwerken in Kroatien kursiert eine Videoaufnahme, auf der ein alter Mann zu sehen ist, der im Zagreber Stadtteil Spansko junge Mädchen mit Drinks und Kuchen in seine Wohnung zu locken versucht.

Dabei handelt es sich um einen 81-Jährigen, der wegen des Verdachts, Kinder für die Zwecke der sexuellen Befriedigung gelockt zu haben, festgenommen wurde, wie die Polizei Zagreb für das Portal „Indeks“ bestätigt.

In dem Video, das ein mutiges Mädchen aufgenommen hat, ist das Gesicht des älteren Mannes zu sehen, der das Mädchen auf Kaffee und Kuchen zu sich in die Wohnung einlädt und versucht, ihr die Nummer einer Freundin zu entlocken.

„Du warst in der Schule? In welche Klasse gehst du, vierte Gymnasium? Wie geht es dir, gut? Wann gehen wir auf einen Drink oder Cocktail? Wo ist eure Freundin? Frag sie, ob du mir ihre Nummer geben kannst“, das waren nur einige Beispiele für Dinge, die der Mann dem Mädchen sagte.

Das Mädchen antwortete auf fast alle Fragen des Mannes mit: „Nein“, „Das ist nicht nötig“ und „Nein, danke“.

Zum Schluss bietet der Mann dem Mädchen etwas an, sie sagte dazu nein und geht weg.

Wie die Medien am Balkan berichten, wurde der Vorfall von den Bürgern der Polizei gemeldet, die den Pädophilen festgenommen hat.

Lesen Sie auch: Jazz-Kontrabassist Nenad begeistert Wiener Passanten (VIDEO) Nenad Vasilic drehte ein neues Video im Zentrum von Wien, vor dem Stephansdom.

Unfassbar: Schüler malträtieren Lehrerin (VIDEO) Drei Schüler einer Technischen Lehranstalt in Serbien haben ihre Professorin verspottet und misshandelt.

Bräutigam verprügelt Gast wegen eines Hochzeitsbrauchs (VIDEO) Wenn Hochzeiten stattfinden, gibt es auch Bräuche, die oft nicht jedermanns Geschmack und Sache sind. Viele haben oft keine Erklärung dafür, warum es sie in