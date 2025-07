Männer filmten Kinder mit Kamera-Brillen: Vier Festnahmen in Kroatien

Die kroatische Polizei schlägt Alarm: In der beliebten Urlaubsregion Pula werden zunehmend Fälle bekannt, bei denen Männer unbekleidete Kinder an Stränden und Hotelpools heimlich filmen. Die Behörden appellieren eindringlich an Eltern, auf angemessene Badebekleidung ihrer Kinder zu achten, um sie vor solchen Übergriffen zu schützen.

Die Sicherheitskräfte richten einen deutlichen Appell an Urlauber: „Behalten Sie Ihre Kinder im Auge und achten Sie auf deren Aufenthaltsort und Aktivitäten am Strand.“ Bei verdächtigen Beobachtungen sollten Badegäste umgehend das Personal oder die Behörden informieren.

Die Täter gehen mit ausgeklügelten Methoden vor. Sie verwenden Sonnenbrillen mit integrierten Kameras, die am Strand nicht auffallen. So können Mitglieder von Kinderpornografie-Netzwerken unbemerkt in die Nähe ihrer ahnungslosen Opfer gelangen. Auf der Halbinsel Istrien wurden in jüngster Zeit vier Männer verhaftet.

Versteckte Kameras

Ein 51-jähriger Italiener steht laut Polizeiangaben im Verdacht, mit einer solchen Spezialbrille mehrere Minderjährige gefilmt zu haben – offenbar mit der Absicht, das Material später im Internet zu verbreiten und an pädophile Kreise zu verkaufen. „Er wurde von Sicherheitskräften mit einer Minikamera in einer Strandanlage ertappt“, erklärte ein Polizeisprecher. Der Mann sei durch sein Verhalten aufgefallen. Die Ermittler stellten die Aufnahmen sicher und durchsuchten anschließend die Unterkunft sowie das Fahrzeug des Verdächtigen.

„Die Durchsuchung förderte belastendes Material zutage“, so der Beamte.

Weitere Festnahmen

Die Ermittler beschlagnahmten neben mehreren kamerabestückten Sonnenbrillen auch Stifte mit versteckter Aufnahmetechnik. Gegen den Italiener wurde ein Strafverfahren eingeleitet; er befindet sich seit vergangener Woche in Untersuchungshaft. Der Fall reiht sich in eine Serie ähnlicher Vorfälle ein: Zuletzt wurden in Kroatien ein 54-jähriger Mann aus Costa Rica, ein 57-jähriger Ukrainer sowie ein weiterer Italiener im Alter von 67 Jahren festgenommen.

Allen Beschuldigten wird vorgeworfen, unbekleidete Kinder von Touristen heimlich gefilmt zu haben – in einem Fall entdeckten die Ermittler sogar eine in einem Stift verborgene Kamera.

Präventionsmaßnahmen in europäischen Urlaubsregionen

Das Problem heimlicher Aufnahmen von Kindern beschäftigt nicht nur kroatische Behörden. In beliebten Urlaubsregionen Spaniens und Italiens setzen die Verantwortlichen mittlerweile auf verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Dazu gehören eine erhöhte Polizeipräsenz an Stränden sowie der Einsatz von Überwachungskameras in öffentlichen Bereichen.

Zusätzlich werden in vielen Ferienorten spezielle Schulungen für Hotel- und Strandpersonal durchgeführt, um verdächtige Aktivitäten schneller zu erkennen und zu melden. Die kroatische Polizei empfiehlt Eltern ausdrücklich, angemessene Badekleidung für ihre Kinder zu wählen und sie am Strand niemals unbeaufsichtigt zu lassen.

Urlauber sollten besonders auf Personen achten, die sich auffällig für Kinder interessieren oder ungewöhnlich lange Zeit in deren Nähe verbringen, ohne selbst Kinder dabei zu haben.

📍 Ort des Geschehens