Tödliches Drama am Radweg: 73-Jähriger von Traktor überrollt

Ein 73-jähriger E-Biker kam bei einem tragischen Unfall auf dem Drauradweg in Molzbichl in Kärnten ums Leben. Der Radfahrer wurde beim Überholmanöver eines Traktors von dessen Anhänger erfasst und tödlich verletzt. Wie die Polizei Spittal an der Drau gegenüber dem ORF Kärnten bestätigte, war der Traktor berechtigt, den Radweg zu benutzen.

Der Unfall ereignete sich, als der Verstorbene gemeinsam mit seiner Ehefrau auf dem Drauradweg unterwegs war. Das Paar fuhr in einer Reihe, als sich gegen 16.25 Uhr ein 65-jähriger Traktorfahrer von Molzbichl kommend in Richtung Villach näherte. Der Traktorfahrer nutzte den Radweg rechtmäßig, wie von den Behörden bestätigt wurde.

Tödliche Kollision

Beim Versuch, die beiden Radfahrer links zu überholen, kam es zur folgenschweren Kollision. Der 73-Jährige geriet vermutlich aufgrund der beengten Platzverhältnisse an den Anhänger des landwirtschaftlichen Fahrzeugs und wurde anschließend vom Hinterrad des Anhängers überrollt.

Die umgehend eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen der Rettungskräfte blieben erfolglos.

Der Senior erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein beim 65-jährigen Traktorfahrer durchgeführter Alkoholtest verlief negativ.

Häufung von Unfällen

Wie Recherchen zeigen, ist dies nicht der einzige Unfall dieser Art in der Region. Innerhalb weniger Wochen kam es in Kärnten zu mehreren schweren Kollisionen zwischen E-Bikern und Traktoren. Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls im Bezirk Spittal an der Drau, bei dem ein E-Biker nach einer Streifkollision mit einem Traktor schwer verletzt wurde.

In Kärnten sind landwirtschaftliche Fahrzeuge auf bestimmten Abschnitten von Radwegen mit behördlicher Genehmigung zugelassen. Diese Regelung erlaubt es Traktoren, unter bestimmten Voraussetzungen die eigentlich für Radfahrer vorgesehenen Wege zu nutzen.