Mafia-Abrechnung in Sarajevo? So fackeln Gangster 70.000-Euro-Auto ab (VIDEO)

Ein Video aus der Hauptstadt Bosnien-Herzegowinas sorgt am Balkan für Aufsehen.

Auf dem Video sieht man zwei maskierte Männer wie sie in eine Garage im Viertel Stup gehen und aus dieser rennend herauskommen, als bereits ein Auto im Hintergrund zu brennen beginnt. Es ist ein Audi Q7 im Wert von 65.000 Euro und gehört dem kontroversen bosnischen Musiker Danijel Dado Džafić. Wie die Polizei von Sarajevo bekannt gab, wurde vormals versucht das Auto zu stehlen.

Der Audi Q7 wurde von zwei unbekannten Männern angezündet.

Angeberei auf Instagram?

Dabei war das Auto nur wenige Tage in Sarajevo: Am 21. April veröffentlichte der Musiker, Mitglied der „Goriii“-Band, ein Foto des Autos und gab damit ziemlich offensiv auf Instagram und Facebook an. Er ist wegen seiner Liebe und dem Posen mit seinen teuren Karossen bekannt in der Stadt. Bereits zuvor zeigte er sich mit seinem teuren BMW oft in den sozialen Netzwerken.

Die Polizei wollte nichts über die Hintergründe sagen, aber viele berichten über Gerüchte, es wäre Abrechnung wegen kriminellen Machenschaften.

