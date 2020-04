Russlands Außenminister: „Montenegro hat uns verraten“

Die bilateralen Beziehungen zwischen Russland und Montenegro dürften ihren größten Tiefpunkt erreicht haben.

Anders könnte man die neuesten Aussagen des russischen Außenministers Sergei Lawrow, einem der wichtigsten Mitarbeiter des russischen Machthabers Vladimir Putin, nicht interpretieren. Als er in einer öffentlich zugänglichen Videokonferenz mit Studenten und Studentinnen des Moskauer Instituts für internationale Angelegenheiten die Beziehung zu Montenegro kommentierte, sagte er: „Wenn euch, nein, nicht die Person, sondern das Volk, welches neben euch stand, verratet – dann ist das eine traurige Sache“.

„Đukanović hat uns verraten“

Er sagte der jetzige Staatspräsident Montenegros Milo Ðukanović habe Russland den Rücken gekehrt, obwohl Lawrow sich sicher sei, „dass die meisten Menschen in Montenegro nicht diese Ansicht teilen“. „Leider hat Ðukanović, der 20 Jahre das Land regiert, eine feindlichen Standpunkt gegenüber Russland eingenommen, was absolut gegen den gesunden Verstand ist und alles, was er zuvor über die Beziehungen zu Russland je gesagt hat“, so Lawrow.