Makarska: Hai in Küstennähe gesichtet! (VIDEO)

Derzeit zieht sich ein Video durchs Netz, das einen Hai zeigt, der sich vor dem Urlaubsparadies Makarska (Kroatien) herumtreiben soll.

Medienberichten zufolge soll am Samstagnachmittag in den Gewässern vor der Hafenstadt an der dalmatischen Küste Kroatiens ein Hai gesichtet worden sein. Ein Video, das auf der Facebookseite von Cro2go publiziert wurde, scheint dies sogar zu beweisen.

Allem Anschein nach dürfte es sich um einen Blauhai handeln, der zu den drei häufigsten Hochseehaiarten zählt und Menschen potentiell gefährlich werden kann. So soll es sogar Berichte von Haiattacken durch diese Art geben, die auf badende oder tauchende Menschen und auch auf Boote abzielten.

