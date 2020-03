“Man kann jede Krankheit heilen, aber nicht jeden Menschen!”

Heilpraktiker, Sven Abramowski hat die Hälfte seines Lebens dafür aufgewendet, Menschen zu einem besseren Leben zu verhelfen. Der 43-Jährige behauptet von sich selbst, die Begabung zur Heilung zu besitzen. Etliche Klienten bezeugen das auch.

Wir sprachen mit dem Energetiker über seine Methoden und Erfolge, aber auch über die Wichtigkeit des Einklangs zwischen Schul- und Alternativmedizin.

KOSMO: Seit wann hilfst du Menschen und wie kam es dazu?

Sven Abramowski: Alles begann mit meiner Ausbildung zum Heilpraktiker in Deutschland. In den USA habe ich mich anschließend drei Jahre lang mit der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) befasst. Darüber hinaus verfüge ich über eine Energetiker- und Coaching-Ausbildung und besuche zudem Ernährungsberater-Kurse. In Österreich werde ich allerdings als Energetiker sprich Alternativmediziner geführt.

Im Grunde habe ich es meiner Großmutter zu verdanken, dass ich mich inzwischen mit der Pflanzenheilkunde befasse. Sie hat mir schon als Kind vermittelt, dass man viel mit Heilkräutern bewirken kann. Nach einer schweren Fußball-Verletzung habe ich mich unter anderem damit selbst behandelt und auch als ich jahrelang unter Depressionen litt, war die Alternativmedizin meine Rettung.

Welche Menschen suchen dich auf?

In der Regel sind es jene, die mit dem allgemeinen Gefühl zu kämpfen haben, dass sie im Leben nicht weiter kommen, aber auch jene, die kurz vor einem Burnout stehen, unter Magen-Darm-Beschwerden leiden oder einfach jemanden brauchen, der sie an der Hand nimmt und ihnen aufzeigt, wie sie sich besser fühlen können. Dabei arbeite ich eng mit Schulmedizinern zusammen, die in bestimmten Fällen erstmal eine Diagnose stellen, die wir dann Hand in Hand mit der Alternativmedizin behandeln. Dabei ist es wichtig, dass der Mensch offen und ehrlich ist und sich auf diese parallele Behandlungsweise einlässt.

Hast du auch schon schwere Krankheiten, wie Krebs geheilt?

Meine Aufgabe ist, Menschen in die Selbstheilung zu führen. Heilen dürfen sie sich aber selbst. Ich persönlich bezeichne mich als Impulssetzer, das heißt wir arbeiten geistig und mit verschiedenen Meditationstechniken. Ich hatte schon Menschen mit derart schweren Diagnosen. In Kombination mit einem Arzt habe ich mich dessen auch schon angenommen.

Krebs ist das Resultat von emotionalem Gift und nicht verarbeiteten Traumata aus der Kindheit. Hinzu der Hormonhaushalt, der bei vielen durcheinander ist. Das führt dazu, dass die Zelle nicht mehr lebendig ist. Es kam aber auch schon zu Heilungen, es gibt Klienten von mir, die das bestätigen.

Wurdest du schon einmal als Scharlatan bezeichnet?

Das kommt vor, aber in der Regel entschuldigen sich die meisten im Anschluss für ihre Anschuldigungen, weil sie meine Behandlungsmethoden eines Besseren belehren. Viele vertrauen ausschließlich auf die Schulmedizin, die selbstverständlich wichtig ist, aber auf jeden Fall mit der Alternativmedizin kombiniert werden sollte.

Man kann jede Krankheit heilen aber nicht jeden Menschen, da nicht jeder ‘Ja’ zum Leben sagt. Viele Menschen sind nur krank, weil sie gar nicht leben wollen. Dabei ist die Psychosomatik extrem wichtig. Wo sind die emotionalen Verletzungen? Meist kommen diese nämlich schon im Mutterleib zustande.

“Viele Menschen sind nur krank, weil sie gar nicht leben wollen.”

Woran merkst ob jemand “nicht mehr leben will”?

Das lässt sich recht schnell anhand seiner oder ihrer Gewohnheiten feststellen. Zu Beginn gehe ich mit meinen Klienten immer eine Art Fragebogen durch, durch den ich feststellen kann, wie glücklich der oder diejenige ist und ob er bzw. sie das Leben genießt. Abgesehen davon verfüge ich über eine Begabung, durch die ich das recht schnell merke.

Woher weißt du, was du den Leuten verschreiben musst?

Ich arbeite eng mit Medizinern zusammen, die zunächst eine Diagnose stellen. Ich setze dann mit meinem Bio Equalizer an. Dabei handelt es sich um ein Produkt, das zwischen 22 und 35 verschiedene Inhaltsstoffe enthält. Es ist ein von mir hergestelltes Pulver, das zusätzlich zu frischen Zutaten für sechs Wochen jeden Morgen eingenommen wird. Dadurch wird sich die Darmentleerung verändern, aber auch das allgemeine Wohlgefühl, das Hautbild und das Energielevel.

Die Geschichte hinter der Krankheit ist für mich zudem ausschlaggebend. Dafür stelle ich mich auf den Menschen individuell ein. Jeder von uns hat eine eigene Programmierung, die es zu analysieren gilt. Durch den Bio Equalizer wird der Körper remineralisiert, er wird wiederaufgebaut, du entwickelst das Gefühl dich wieder gesünder zu ernähren und den Wusch Sport zu treiben.

Hatten deine Behandlungsmethoden irgendwann keinen Erfolg?

Ja, es gab Klienten, bei denen meine Methoden nicht angeschlagen haben. Viele kommen nämlich mit einer gewissen Haltung und erwarten von mir, dass ich ihr Leben rette. Die Voraussetzung ist aber, dass man sich selbst klar macht, dass man zu 100 Prozent für sein eigenes Denken, Fühlen, Handeln und seine Taten verantwortlich ist. Viele fühlen sich aber nicht für ihr eigenes Leben verantwortlich und warten darauf, gerettet zu werden. Dann gibt es aber auch Menschen, bei denen kann man einfach nichts machen. Sie sind “austherapiert”.

“Viele fühlen sich nicht für ihr eigenes Leben verantwortlich und warten darauf, gerettet zu werden.”



Welche Tipps hast du für ein gesundes Leben?

Mich persönlich würde es freuen, wenn Menschen präventiv einmal im Jahr eine Entgiftung durchführen würden. Leider befassen sich die meisten aber erst damit, wenn sie bereits kurz vor einem Burnout stehen. Man muss auch beobachten, welche Auswirkungen die Ernährung auf den eigenen Gemütszustand hat. Darüber hinaus kann ich nur empfehlen, so oft wie möglich in die Natur zu gehen, da es eine extrem beruhigende Wirkung auf uns Menschen hat. Zudem soll man alles, was im Garten wächst, auch essen, weil es das ist, was der Mensch braucht. Leider haben wir uns durch das Leben im Beton zu sehr von der Natur entfernt.

Hast du auch ungesunde Angewohnheiten?

Ich bin weit davon entfernt, ein Moralapostel zu sein. Ich esse durchaus auch einmal Junkfood und Fleisch. Es kam auch schon vor, dass ich mir die Kante gegeben habe. Im Allgemeinen habe ich sehr viel ausprobiert, aber genau deshalb ist man bei mir auch gut aufgehoben. Ich habe alles erfahren, und weiß daher genau, was meine Klienten brauchen. Es geht einfach darum einen Ausgleich und eine gewisse Ordnung in sein Leben zu bringen, denn ein geordneter Mensch ist ein gesunder Mensch. Sobald zu viel Chaos im Kopf herrscht, entstehen Krankheitsbilder. Dafür ist es unabkömmlich, dass die Alternativmedizin mit der Schulmedizin Hand in Hand arbeitet.

Heilst du dich auch selbst? Oder hast du einen eigenen Heilpraktiker?

Ich habe selbst einen Coach. Kaum jemand kann alleine in die Selbstheilung gehen und wir sind alle hier um zu reifen. Kein Arzt, kein Therapeut ist ‘fertig’! Ich kenne niemanden, der 100-prozentig gesund ist.

Braucht somit jeder Mensch einen Heilpraktiker?

Fakt ist: Wir haben alle einen an der Mütze. Eine Reflexion von außen ist daher sehr wohl nützlich. Zwar haben wir häufig die Lösung und den Wunsch zur Veränderung bereits in uns, brauchen aber einen Impuls von außen, der den Stein ins Rollen bringt.

“Fakt ist: Wir haben alle einen an der Mütze.”

Was muss man tun, wenn man sich von dir heilen lassen möchte?

Mir ist nur wichtig, dass man ehrlich ist. Für viele ist das schon eine Herausforderung. Wir beginnen immer zuerst mit einem gesunden Körper, um optimale Bedingungen für einen gesunden Geist zu schaffen.

Abgesehen davon kann man sich meinen Podcast “Detox deluxe” auf Spotify anhören. Dadurch erfährt man auch sehr viel über sich selbst. Mein Ziel ist es, zu heilen. Der Bedarf ist groß.

Auf meiner Plattform www.easeyourlife.com erfährt man außerdem, wie man sich selbst endlich als besten Coach wahrnimmt und wie man in ein Leben voller Leichtigkeit findet.

Kontakt

Sven Abramowski

office@nichtsoleicht.com

www.nichtsoleicht.com

Tel.: +43 670/777 87 87