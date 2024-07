Mann befestigt Kamera am Finger und filmt Kinder im Urlaubsort

In einem erschütternden Fall von illegalem Filmen in einem touristischen Hotspot in Istrien wurde ein 62-jähriger Schweizer von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf: Er soll Kinder im Urlaubsort heimlich beim Umkleiden gefilmt haben, was ihm nun schwere strafrechtliche Konsequenzen einbringen könnte.

Der Schweizer wird beschuldigt, die fraglichen Aufnahmen am späten Freitagnachmittag in einer Freizeiteinrichtung gemacht zu haben. Er nutzte eine Mini-Kamera, die geschickt an einem Gummiband an seinem Finger befestigt war, um die ahnungslosen Opfer aufzunehmen. Einem aufmerksamen Sicherheitsmitarbeiter des Objekts fiel das verdächtige Verhalten auf, woraufhin die Polizei hinzugezogen wurde.

Polizeieinsatz

Nach seiner Festnahme wurde eine Durchsuchung angeordnet und durchgeführt, bei der neben der Mini-Kamera auch weitere technische Geräte in seinem Besitz beschlagnahmt wurden. Auf diesen Geräten entdeckten Ermittler Beweismaterial, das den Verdacht auf das schwerwiegende Delikt der Nutzung von Kindern für pornografische Zwecke erhärtet. Die Polizei führte detaillierte Analysen durch, um die genaue Natur und den Umfang des gesammelten Materials festzustellen.

Ermittlungen laufen noch

Der Beschuldigte wurde nach den ersten Vernehmungen in Gewahrsam genommen und in Untersuchungshaft überführt. Die Polizei hat in einer offiziellen Mitteilung betont, dass die Untersuchungen noch laufen und weiterführende Maßnahmen in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geplant sind.