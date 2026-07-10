Mann fast aus Flugzeug gesogen: Drama auf Ryanair-Flug (VIDEO)

Ein geborstenes Fenster, Unterdruck in 6.000 Metern Höhe – und eine Frau, die ihren Mann buchstäblich festhält. Es war kurz nach dem Start, als sich auf dem Ryanair-Flug von Thessaloniki nach Memmingen ein Alptraum-Szenario abspielte: Ein lauter Knall zerriss die Stille in der Kabine – und Sekunden später hing ein Passagier mit Kopf und Schultern außerhalb des Flugzeugs.

Das Fenster neben dem 61-jährigen serbischen Staatsbürger war in einer Flughöhe von rund 6.000 Metern geborsten. Der Unterdruck riss den Mann aus seinem Sitz – „bis zu den Schultern“ wurde er nach draußen gesogen, wie Mitreisende übereinstimmend schilderten. Seine Ehefrau reagierte sofort: Sie klammerte sich an seine Beine und hielt ihn fest – rund fünf Minuten lang, bis andere Passagiere helfen und den Mann gemeinsam zurück in die Kabine ziehen konnten.

Gleichzeitig fielen die Sauerstoffmasken herab. Dem griechischen Sender ERT schilderte ein Augenzeuge die Szene mit den Worten: „Sein Kopf und seine Schultern ragten aus dem zerbrochenen Fenster.“

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Notlandung Thessaloniki

Die Boeing 737-800 war planmäßig um 5.55 Uhr Ortszeit in Thessaloniki gestartet. Der Pilot entschied nach dem Vorfall umgehend zur Umkehr und brachte die Maschine zurück zum Abflughafen – nach einer Stunde und 14 Minuten Flugzeit landete der Jet wieder in Thessaloniki. Griechische Medien spekulierten, ein abgebrochenes Triebwerksteil könnte das Fenster beschädigt haben. Bestätigt ist diese Ursache bislang nicht.

Der betroffene Passagier erlitt eine Nackenverletzung sowie Abschürfungen und Verbrennungen. Er ist bei Bewusstsein, steht jedoch unter Schock, wie die niederländische Zeitung De Telegraaf berichtete. Auch eine schwangere Mitreisende wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht – sie befindet sich den Angaben zufolge wohlauf und konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen.

Ryanairs Reaktion

Ryanair bestätigte den Vorfall in einer Stellungnahme gegenüber der Daily Mail: „Ein Passagierfenster hatte sich während des Fluges gelöst. Das Flugzeug landete normal, und die Passagiere kehrten ins Terminal zurück. Ein Passagier bat um medizinische Versorgung und erhielt diese vor Ort.“ Um weitere Verzögerungen zu vermeiden, wurde ein Ersatzflugzeug organisiert, das die übrigen Reisenden schließlich um 9.53 Uhr Ortszeit in Richtung Memmingen im bayerischen Unterallgäu brachte.