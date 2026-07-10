WM-Jubel endet tödlich: Mädchen (17) von Lkw überrollt

Ein Sieg, der in Trauer endet: Frankreichs WM-Triumph löst Jubel aus – doch in Nordfrankreich kostet eine Feier ein junges Leben.

Nach dem 2:0-Triumph der französischen Nationalmannschaft gegen Afrikameister Marokko im WM-Viertelfinale hat eine Feier in Nordfrankreich ein tragisches Ende genommen. Im Ort Aulnoye-Aymeries kletterte eine 17-Jährige während der Siegesfeierlichkeiten auf einen Lastwagen – und stürzte von diesem herab. Das Fahrzeug überrollte die Jugendliche, die noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlag.

Tragischer Unfall

Die Feuerwehr bestätigte den Vorfall am Freitag. Ein Jugendlicher, der sich zum Zeitpunkt des Unglücks in unmittelbarer Nähe befand, erlitt einen Schock und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

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Die Partie selbst hatte sich zuvor in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts entschieden. Kylian Mbappe und seine Mitspieler setzten sich klar mit 2:0 durch und schickten den Afrikameister aus dem Turnier. Frankreich war damit als erstes Team ins Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft eingezogen.

Der Fahrer des Lastwagens wurde in Polizeigewahrsam genommen.