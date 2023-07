Mann fesselt und stranguliert Frau in Wien

Weil Nachbarn laute Schreie aus einer Wohnung im Bezirk Brigittenau hörten, verständigten sie den Polizeinotruf.

Da die Wohnungstür nicht geöffnet wurde, entschieden sich die Polizisten der Sondereinheit WEGA, gewaltsam einzutreten. In der Wohnung fanden sie eine schwer verletzte Frau, die am Boden lag. Die Frau berichtete den Beamten, dass ihr Lebensgefährte, der sich ebenfalls in der Wohnung befand, sie mehrmals mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und mit Fußtritten attackiert hatte.

Er soll Gegenstände und eine Hausratte aus dem Fenster der im zweiten Stock gelegenen Wohnung geworfen haben. Als die Frau aus der Wohnung flüchten wollte, soll der Mann, ein 43-jähriger polnischer Staatsangehöriger, die Wohnungstüre versperrt haben.

Weiters soll er sein Opfer gefesselt und stranguliert haben. Einen Tag zuvor soll er ihr bereits an den Unterarmen Schnitte mit einem Küchenmesser zugefügt haben.

Opfer in Lebensgefahr

Das Opfer, im Alter von 39 Jahren, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Die 39-Jährige schwebt derzeit in akuter Lebensgefahr.

Die Polizisten der Polizeiinspektion Pappenheimgasse nahmen den Tatverdächtigen fest, obwohl er die Tat bestreitet. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot verhängt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt überführt.