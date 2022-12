Mann hatte längste Nase der Welt: 19cm! (FOTO)

Er hatte mit 19cm die größte Nase der Welt. Thomas Wadhouse gilt Berichten zufolge als der Mann mit der größten Nase in der Geschichte. Die Nachbildung seines Kopfes wurde im Museum „Believe it or not“ aufgestellt und ist eines der beliebtesten Exponate – viele Interessierte rätseln über den Hintergrund der langen Nase.

Er lebte im 18. Jahrhundert, arbeitete im Zirkus und verfügbare historische Quellen besagen, dass er nicht besonders intelligent war.

Er wurde nicht durch irgendwelche Kriegstaten berühmt, er wurde nicht plötzlich reich doch er ist noch heute in aller Munde. Wie der „Daily Star“ schreibt, arbeitete und lebte er im englischen Yorkshire, seine Nase war angeblich unglaubliche 19 cm lang. Ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht, lässt sich nicht mehr nachprüfen.

Kameras und ähnliche Wunder gab es damals noch nicht, aber das Team vom Guinness-Buch der Rekorde verlieh ihm posthum den „Titel“ für die „Längste Nase der Welt“. Über sein Leben ist nicht viel bekannt – nur, dass er sein gesamtes Berufsleben im Zirkus verbracht hat und mit Anfang 50 gestorben ist.

Er ist auch unter dem Pseudonym Thomas Wadhouse bekannt. Eine Replik seines Kopfes befindet sich im Museum “Believe it or not”, wo es zu den beliebtesten Exponaten gehört, und viele Interessierte rätseln über den Ursprung der langen Nase. In den sozialen Netzwerken sind verschiedene Nachbildungen dieses Herrenkopfes zu finden. Möglicherweise haben die Urheber dabei kreative Freiheit bekommen.

„Es ist wahrscheinlich eine Art Tumor oder Wucherung. Nur weiß ich nicht, wie er Atmen konnte”, lautet einer der vielen Kommentare in den sozialen Netzwerken.