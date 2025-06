Mann inszeniert seine eigene Beerdigung, um zu sehen, wer kommt!

Baltazar Lemos (63) aus der brasilianischen Stadt Curitiba sorgte für Entsetzen in seinem Umfeld, als er in sozialen Medien seinen eigenen Tod verkündete und anschließend seine Beerdigung inszenierte. Die bizarre Geschichte nahm ihren Anfang mit einem Facebook-Beitrag, in dem Lemos um „Gebete und positive Energie“ bat – untermauert durch ein Foto aus dem renommierten Albert-Einstein-Krankenhaus in São Paulo. Nur einen Tag später folgte die Schocknachricht: „Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Baltazar Lemos von uns gegangen ist. Weitere Details folgen in Kürze.“

Die Nachricht traf Familie und Freunde wie ein Blitzschlag. Sein Neffe machte sich umgehend auf den Weg ins Krankenhaus, um Näheres zu erfahren – doch dort wusste niemand etwas von einem Patienten namens Baltazar Lemos. Währenddessen trafen bereits zahlreiche Beileidsbekundungen ein, und viele nahmen in dem Glauben Abschied, Lemos sei tatsächlich verstorben. Besonders erschütternd: Seine 80-jährige, im Rollstuhl sitzende Mutter war vor Kummer völlig aufgelöst.

Inszenierte Trauerfeier

Auf Facebook wurden bald Details zur Trauerfeier veröffentlicht, woraufhin sich zahlreiche Angehörige und Freunde in einer Kapelle in Curitiba versammelten. Die Zeremonie begann mit einer Tonaufnahme – es war Lemos‘ Stimme, die über sein Leben sprach, während die Trauergäste tränenüberströmt zuhörten, in der Annahme, die Aufzeichnung sei vor seinem Ableben entstanden. Dann der Schockmoment: Die Türen öffneten sich, und vor den versammelten Trauergästen stand Baltazar Lemos – quicklebendig.

Was folgte, war ein Gefühlschaos: Erst ungläubiges Staunen, dann blanke Wut. Die Anwesenden warfen ihm vor, mit ihren Gefühlen grausam gespielt zu haben. Gegenüber dem brasilianischen Portal Otempo rechtfertigte sich Lemos: „Die Idee entstand vor etwa fünf Monaten. Ich wollte den Eindruck erwecken, ich sei wirklich gestorben. Jeder hat das auf seine Weise interpretiert. Ich wollte einfach wissen, wer zu meiner Beerdigung kommen würde.“ Mit schuldbewusster Miene fügte er hinzu: „Ich habe niemandem davon erzählt, weil ich hoffte, dass es funktionieren würde. Es war nie meine Absicht, jemanden zu verletzen oder Leid zu verursachen. Ich entschuldige mich aufrichtig bei allen Betroffenen.“

⇢ Nach Grazer Schul-Massaker: Regierung pumpt Millionen in Schulpsychologen



Fragwürdige Motivation

Der 63-Jährige, der beruflich selbst Beerdigungen und Gedenkfeiern leitet, fand die Inspiration für sein makabres Experiment in seinen eigenen Berufserfahrungen. Besonders eine Trauerfeier, bei der nur zwei Personen erschienen waren, während andere Zeremonien Hunderte anzogen, hatte ihn nachdenklich gestimmt. Ähnlich wie die Serienfigur Ross Geller aus „Friends“, der seinen Tod vortäuschte, um die Reaktionen seines Umfelds zu testen, wollte Lemos herausfinden, wer ihm wirklich nahesteht. Das Ergebnis war, wie in der Fernsehserie, ein emotionales Desaster.

Immerhin ein schwacher Trost für Lemos: Zu seiner inszenierten Beerdigung erschienen mehr Menschen als zum fiktiven Abschied von Ross in „Friends“.

Psychologische Folgen für Angehörige

In den sozialen Medien löste Lemos‘ Aktion eine Welle der Empörung aus. Besonders kritisiert wurde, dass er die Gesundheit seiner 80-jährigen Mutter gefährdete, die durch die Todesnachricht schwer getroffen wurde. Psychologinnen und Psychologen sehen in solchen Handlungen eine Form des emotionalen Missbrauchs. „Das absichtliche Vortäuschen des eigenen Todes kann bei Angehörigen zu schwerwiegenden psychischen Folgen führen“, erklären Fachleute. Neben akutem Vertrauensverlust können Angststörungen und anhaltende Belastungsreaktionen auftreten, die professioneller Behandlung bedürfen. Der gestörte Trauerprozess – unterbrochen durch die plötzliche „Auferstehung“ – hinterlässt tiefe emotionale Narben, die weit über den initialen Schock hinausgehen.

Doch die Frage bleibt: War dieser hohe emotionale Preis das Experiment wirklich wert?