25 Jahre Rettungsanker: Liesings Streetworker suchen dringend Verstärkung

Seit 25 Jahren fängt ein engagiertes Team junge Menschen in Liesing auf. Nun feiert der Bezirk das Jubiläum – und sucht dringend Verstärkung für die Zukunft.

Seit einem Vierteljahrhundert steht „Streetwork Liesing“ als feste Größe in der Jugendarbeit des Bezirks. Anlässlich dieses Jubiläums würdigte Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) die Leistungen des Teams und unterstrich gleichzeitig den wachsenden Bedarf an qualifizierten Mitarbeitern. Das Angebot richtet sich an alle jungen Menschen zwischen 12 und 24 Jahren in Wien-Liesing. Um diese wichtige soziale Arbeit fortführen zu können, werden derzeit engagierte Fachkräfte gesucht.

Umfassende Betreuung

Das Team von „Streetwork Liesing“ bietet seit 25 Jahren umfassende Betreuung für Jugendliche in Liesing. Die Mitarbeiter sind direkt vor Ort präsent und unterstützen bei zahlreichen Herausforderungen – von der Arbeitssuche über Freizeitaktivitäten bis hin zu schulischen Problemen und persönlichen Krisen. Besonderes Augenmerk legt der Verein „Rettet das Kind“ dabei auf jene Heranwachsenden, die sonst wenig Beachtung finden.

Die Initiative kann durch ihre Begleitung entscheidende Weichenstellungen in jungen Biografien bewirken. Die finanzielle Grundlage für diese Arbeit stellen Mittel aus dem Bezirksbudget sowie von der Stadt Wien dar.

Neue Herausforderungen

Im Vergleich zur Gründungszeit vor 25 Jahren haben sich die Anforderungen an die Streetworker deutlich gewandelt. Heute sieht sich das Team mit einer wachsenden Zahl an Jugendlichen mit komplexen Problemlagen konfrontiert. Dazu zählen vermehrt psychische Belastungen, familiäre Konflikte und Unsicherheiten am Arbeitsmarkt. Der Bedarf an individueller Unterstützung ist merklich gestiegen, weshalb die Suche nach zusätzlichem Fachpersonal für die Zukunftssicherung des Angebots entscheidend ist.

Bezirksvorsteher Bischof betont die Bedeutung der Einrichtung für die soziale Stabilität im Bezirk. Besonders wichtig sei die Arbeit mit jenen Jugendlichen, die von anderen Hilfesystemen oft nicht erreicht werden können.

Wichtiger Partner

„Streetwork Liesing ist ein wichtiger Partner für den Bezirk. Vielen Dank an Rudi Ulmer, sein gesamtes Team und an den Verein ‚Rettet das Kind‘. Es braucht Menschen wie euch, die an Jugendliche glauben!“, betont Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ).

Weitere Informationen zum Angebot sind unter www.rdk-wien.at verfügbar.

