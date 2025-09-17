Mann jagt und attackiert Frau in Wiener Shopping Center

Mitten im Einkaufstrubel eskalierte die Situation: Ein 37-Jähriger verfolgte, beschimpfte und schlug schließlich auf eine Frau ein. Die Konsequenzen folgten prompt.

Ein 37-jähriger Mann attackierte am Samstagnachmittag eine 57-jährige Frau im Einkaufszentrum Wien-Mitte. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:10 Uhr, als der Täter sein Opfer zunächst verfolgte und mit Beschimpfungen überhäufte. Als die Frau ihn aufforderte, sein aggressives Verhalten einzustellen, eskalierte die Situation. Der Mann schlug mehrfach auf die 57-Jährige ein und traf sie im Gesicht.

Hilfe und Festnahme

Mitarbeiter des Einkaufszentrums eilten der Angegriffenen zu Hilfe, die Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Die alarmierte Polizeiinspektion Wien-Innere Stadt nahm den Aggressor vorläufig fest. Das Opfer wurde noch vor Ort von den Einsatzkräften betreut. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabiskraut, die umgehend sichergestellt wurde.

📍 Ort des Geschehens

Nach Abschluss der polizeilichen Vernehmung ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Überstellung des österreichischen Staatsbürgers in eine Justizanstalt an.

