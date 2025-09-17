Roter-Stern-Teamkollege von Arnautović stirbt auf dem Platz

Traurige Nachrichten erschüttern die serbische Fußballwelt: Dejan Milovanovic, der frühere Kapitän von Roter Stern Belgrad und Nationalspieler Serbiens, ist am 16. September 2025 im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Während eines Veteranenspiels in Belgrad erlitt er einen doppelten Herzinfarkt und brach auf dem Rasen zusammen – nachdem er zuvor noch ein Tor erzielt hatte. Trotz umgehender Erstversorgung durch anwesende Sanitäter und der späteren Behandlung im Krankenhaus konnten die Ärzte sein Leben nicht mehr retten.

Erfolgreiche Karriere

In seiner Karriere absolvierte Milovanovic 230 Pflichtspiele im Trikot von Roter Stern Belgrad, erzielte dabei 48 Treffer und sicherte sich mehrere Meisterschaften sowie Pokalsiege. Mit Roter Stern gewann er drei nationale Meistertitel und vier Pokalsiege, darunter das begehrte Double aus Meisterschaft und Pokal in den Jahren 2004, 2006 und 2007. Besonders stolz konnte er auf den Titel 2006/07 sein, als er als erster serbischer Meister und Pokalsieger in die Vereinsgeschichte einging. Mit seiner Leidenschaft und seinen Führungsqualitäten avancierte er zum Liebling der Fans im berühmten Marakana-Stadion.

Auch international hinterließ Milovanovic seine Spuren: Für die serbische A-Nationalmannschaft absolvierte er zwei Länderspiele und führte als Kapitän die U21-Auswahl ins Finale der U21-EM 2007 in den Niederlanden.

Seine Laufbahn führte ihn 2008 ins Ausland zum französischen Verein RC Lens, ehe er 2011 nach Griechenland zu Panionios Athen wechselte.

Seinen Abschied vom Profifußball vollzog Milovanovic schließlich 2014 bei Vozdovac Belgrad.