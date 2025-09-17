Schüsse, Flucht, Suizid: Familiendrama erschüttert Wien

Familiendrama im Wiener Gemeindebau: Ein 44-Jähriger erschießt seine Ehefrau, verletzt zwei weitere Familienmitglieder schwer und richtet nach einer Flucht die Waffe gegen sich selbst.

Nach der tödlichen Schießerei in einer Wiener Gemeindebauwohnung werden zunehmend Einzelheiten bekannt. Ein 44-jähriger Mann serbischer Herkunft soll seine Ehefrau getötet sowie seine 24-jährige Tochter und deren 26-jährigen Lebensgefährten durch Schüsse schwer verletzt haben. Der Vorfall ereignete sich gegen 19:30 Uhr, als mindestens drei Schüsse in der Wohnung fielen. Die getötete Frau wurde leblos in der Wohnung aufgefunden. Besonders erschütternd ist laut Aussagen von Nachbarn, dass sie erst vor etwa einer Woche ein Kind zur Welt gebracht haben soll.

Die beiden Verletzten wurden umgehend in Schockräume verschiedener Krankenhäuser transportiert. Ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds teilte mit, dass die junge Frau weiterhin in Lebensgefahr schwebt, während der Mann trotz schwerer Verletzungen als stabil eingestuft wird. Das neugeborene Kind wurde unverletzt aufgefunden und der Kinder- und Jugendhilfe übergeben.

⇢ Tödlicher Familienstreit – Serbe erschießt Ehefrau: Neue Details bekannt



Beziehungstat mit Schusswechsel

Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. Vermutlich beabsichtigte der Täter, seine gesamte Familie auszulöschen. Als die Polizei, die ursprünglich wegen einer lautstarken Auseinandersetzung alarmiert worden war, am Tatort eintraf, richtete der Mann seine Waffe auf die Beamten, was zu einem Schusswechsel führte. Mindestens ein Polizist machte von seiner Dienstwaffe Gebrauch, doch der Täter konnte zunächst entkommen.

Flucht und Suizid

Dem Täter gelang zunächst die Flucht in seinem weißen Mercedes. An der Kreuzung Vorgartenstraße/Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt im Bereich einer Baustelle verursachte er einen Unfall und beendete sein Leben mit einem Kopfschuss. Der Mann wurde später mit einer Schussverletzung am Kopf tot in seinem Auto aufgefunden, wobei im Fahrzeug eine Schusswaffe sichergestellt wurde. Bei diesem Vorfall wurden auch mehrere abgestellte Fahrzeuge durch Projektile beschädigt.

Der Vorfall löste nicht nur einen umfangreichen Einsatz von Polizei und Rettungskräften aus, sondern versetzte auch zahlreiche Menschen in der Umgebung in Angst. Viele Personen hörten die Schüsse, während andere den Unfall des Täters unmittelbar miterlebten.