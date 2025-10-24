Mann mit 25 Kilo Cannabis am Flughafen Wien gefasst!

Zwischen Koffern aus Bangkok versteckt: Am Flughafen Wien-Schwechat machten Beamte einen der größten Drogenfunde des Jahres. Ein Brite wollte 25 Kilo Cannabis nach Sizilien bringen.

Polizisten stellten am Donnerstag am Flughafen Wien-Schwechat rund 25 Kilogramm Cannabiskraut sicher. Ein 26-jähriger britischer Staatsbürger wurde im Zusammenhang mit dem Fund festgenommen, bevor er seinen Weiterflug antreten konnte. Die Sicherstellung zählt zu den umfangreichsten Drogenfunden am Flughafen in diesem Jahr.

Bei standardmäßigen Kontrollen des Gepäcks entdeckten Beamte des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Fachbereich Kriminaldienst Grenzpolizei, die illegale Fracht. Die verdächtigen Koffer befanden sich unter dem Transitgepäck einer Maschine aus Bangkok und waren für den Weitertransport nach Sizilien vorgesehen.

Erfolgreiche Ermittlung

Der aufmerksamen Arbeit der Einsatzkräfte ist es zu verdanken, dass der Schmuggel vereitelt wurde. Die Ermittler konnten rasch den mutmaßlichen Besitzer identifizieren – einen 26-jährigen Briten, auf dessen Namen das Gepäck registriert war. Der Verdächtige reagierte bei seiner Konfrontation mit Verwunderung, verweigerte jedoch jede Auskunft über die Herkunft des Rauschgifts.

Die Staatsanwaltschaft Korneuburg ordnete die Überstellung des 26-Jährigen in die Justizanstalt Korneuburg an.

Die Untersuchungen zu möglichen Hintermännern und weiteren Komplizen dauern an.