Mann tötet kranke Ehefrau in Wiener Klinik Favoriten

Am Donnerstag erschoss ein 88-jähriger Mann seine 86-jährige Frau in der Wiener Klinik Favoriten. Danach beging er Selbstmord. Die Motive für diese Bluttat sollen im Gesundheitszustand der Frau liegen, wie Polizeisprecher Mattias Schuster am Freitag mitteilte.

Tragischer Besuch

Der Mann betrat am frühen Nachmittag das Spital, um seine Ehefrau zu besuchen, die seit Juli auf der Neurologie stationär behandelt wurde. Kurz darauf eröffnete er das Feuer mit einer legal erworbenen Glock-Pistole und tötete seine Frau.

Notärztlicher Einsatz

Die Ereignisse wurden von einer Spitalsmitarbeiterin erfasst, die den Knall eines Schusses aus einem Patientenzimmer auf der Neurologie hörte. Sie fand die 86-jährige Frau mit schweren Verletzungen im Bett liegend und alarmierte sofort die Rettungskräfte. „In diesem Moment war ein weiterer Knall aus dem Raum wahrzunehmen“, berichtete Schuster der APA.

Tod bestätigt

Ein hinzugezogener Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ihr Ehemann, der schwer verletzt aufgefunden wurde, erlag wenige Stunden nach dem Vorfall seinen Verletzungen.

Motiv im Detail

Polizeisprecher Schuster ließ verlauten, dass die Krankheit der Frau das wahrscheinlichste Motiv für die Tat ist. Seit ihrer Aufnahme im Juli hatte die 86-Jährige auf der Neurologie intensive medizinische Betreuung benötigt. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall laufen weiter.

Hier findest du Hilfe Falls du Personen kennen, die unter psychischen und/oder physischen Problemen leiden, zögern Sie nicht um Hilfe zu bitten! Sprich noch heute mit jemandem! TelefonSeelsorge – Notruf 142 – Erreichbar 24 Stunden

Rat auf Draht: Onlineberatung

Chatberatung Mo bis Fr, 18 – 20 Uhr

Rat auf Draht: 147

Sozialpsychiatrischer Notdienst: 01 / 310 87 79

Frauenhelpline: 0800 222 555

Sorgentelefon für Alle: 0800 / 20 14 40

Psychiatrische Soforthilfe: 01 / 313 30

Quelle: LPD Wien