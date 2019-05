Mann trank regelmäßig aus der Menstruationstasse seiner Frau

Teile diesen Beitrag:







Die Online-Plattform Reddit ist bekannt dafür, dass User darauf regelmäßig ihre skurrilen Alltagsgeschichten kundtun. So auch ein Mann, der wochenlang aus der Menstruationstasse seiner Frau trank.

Was der User KarateJames unlängst teilte, amüsierte Leser auch über die Online-Plattform Reddit hinaus. So erzählte er eine Anekdote, in der er wochenlang die Menstruationstasse seiner Frau dafür nutzte, um sich nach dem Zähneputzen den Mund auszuspülen.

So habe er die Tasse, die in einem Hängekorb in der Dusche lag, mit einem Kinderspielzeug seines Sohnes verwechselt. Da er sich stets beim Duschen die Zähne putze, nutzte er wochenlang aus Bequemlichkeit das „Gummi-Becher-Ding“ um sich den Mund auszuspülen.

Der Schock saß dementsprechend tief, als er durch Zufall von seiner Frau erfuhr, dass es sich dabei um ihre Menstruationstasse handelte.