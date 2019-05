Daran merkst du, dass du nicht über deinen Ex hinweg bist!

Teile diesen Beitrag:







Verliebt-Sein gleicht oftmals einem Cocktail an Hormonen in unserem Körper. Ist die Liebe vorbei, kann der Prozess des Loslassens länger dauern als anfangs vermutet. Diese 5 Anzeichen beweisen, dass du noch immer nicht über deinen Ex hinweg bist.



Sich zu verlieben ist das schönste Gefühl der Welt. So schön der Anfang einer Beziehung auch sein kann, so schmerzhaft ist meistens ihr Ende. Bis man über den Ex hinweg ist, kann es eine Weile dauern.Dich beschäftigt immer wieder die Frage, ob du über ihn hinweg bist? Finde mit diesen Anzeichen heraus, ob du noch Gefühle für deinen Ex hast.

1. Whats-App-Nachrichten im angeheiterten Zustand

Jaa… Da wird es besonders brenzlig. Du gehst aus, trinkst ein paar Gläschen, die Musik nimmt dich emotional mit und plötzlich passiert es: Du schreibst deinem Ex eine Nachricht! Am nächsten Tag entdeckst du die Message in deinem Verlauf und wünscht dir, die Zeit zurückzudrehen. Doch auch das Löschen des Chatverlaufs hilft nichts.

2. Du liest noch immer sein Horoskop

Prinzipiell ist er dein Ex, es hat einen Grund. Er spielte einmal eine große Rolle in deinem Leben. So auch sein Horoskop. Welches Sternzeichen wohl zu ihm passt? Mit dem Wochenhoroskop blickst du insgeheim in eure Beziehung und versuchst, Erklärungen für deren Scheitern herauszufinden.

