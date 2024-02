Mann versucht gestohlenes Pferd in Wohnung zu verstecken

In der Stadt Wejherowo in Polen trug sich kürzlich ein außergewöhnlicher Vorfall zu. Ein junger Mann hatte es sich in den Kopf gesetzt, ein Pferd zu stehlen und dieses in einer Wohnung zu verstecken. Doch sein Plan wurde von einem aufmerksamen Zeugen durchkreuzt, der die Polizei alarmierte.

Als der Notruf bei der Polizei einging, waren die Beamten zunächst skeptisch. Ein Pferd in einem Treppenhaus im Wohnblock? Das musste ein Scherz sein. Doch die Neugier siegte und sie machten sich auf den Weg zur angegebenen Adresse. Dort bot sich ihnen ein Bild, das wohl keiner von ihnen so schnell vergessen wird. Inmitten des Treppenhauses stand ein Pferd, offensichtlich verwirrt und verängstigt.

Suche nach Versteck

Der Übeltäter, ein 19-jähriger Mann, hatte die Stute entführt und war auf der Suche nach einem geeigneten Versteck. Seine Wahl fiel auf eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses. Doch bevor er sein Vorhaben in die Tat umsetzen konnte, wurde er von einem Nachbarn gestoppt. Dieser hatte die ungewöhnliche Szene beobachtet und hatte das richtige Bauchgefühl, die Polizei zu informieren.

Die Beamten konnten das Pferd, dessen Wert auf etwa 3500 Euro geschätzt wird, unversehrt an seinen rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Doch für den jungen Mann war die Geschichte damit noch nicht vorbei. Er wurde wegen Diebstahls angeklagt und sieht nun einer möglichen Haftstrafe von bis zu fünf Jahren entgegen.