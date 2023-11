Bosnische Gebirgspferde: Ein Erbe auf Hufen, das zu verschwinden droht

In der malerischen Landschaft Bosniens und Herzegowinas galoppieren sie durch das raue Gebirgsterrain, ihre Mähne weht im Wind, während ihre Hufe fest auf dem Boden stampfen. Bosnische Gebirgspferde, auch bekannt als die „Rohdiamanten der Pferdezucht“, sind eine seltene und genetisch wertvolle Pferderasse, die sich durch ihre Einzigartigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet. Mit der Eleganz eines edlen Ponys und dem robusten Charme von Wildpferden repräsentieren sie ein lebendiges Erbe, das Jahrhunderte zurückreicht.

Die Geschichte der Bosnischen Gebirgspferde ist tief in der Region des Balkans verwurzelt. Über Jahrhunderte hinweg waren sie ein unverzichtbarer Teil des ländlichen Lebens und der Kultur. Ihre Bedeutung reichte weit über die Grenzen Bosniens hinaus und erstreckte sich bis in die Zeit der österreich-ungarischen Monarchie, als diese Pferde als leistungsstarke und widerstandsfähige Reit-, Trag- und Wagenpferde geschätzt wurden. Ihre Trittsicherheit und Ausdauer machten sie zu einer bevorzugten Wahl für das Militär, das sie bis 1992 als Gebirgs- und Bergsteigerpferde züchtete und nutzte.

Vom Aussterben bedroht

Heute steht die Rasse jedoch vor einer ernsthaften Bedrohung: dem Aussterben. Es wird geschätzt, dass weltweit nur noch etwa 300 Individuen existieren. Die genetische Vielfalt und die einzigartigen Merkmale der Bosnischen Gebirgspferde, einschließlich ihrer Abstammung von den prähistorischen Tarpan- und Przewalski-Pferden, machen sie zu einer genetischen Goldmine in der modernen Pferdezucht. Wissenschaftliche Untersuchungen heben die Besonderheiten ihrer Muskulatur, Knochenstruktur, Gelenkstabilität und Hufe hervor, die sie von anderen domestizierten Pferderassen unterscheiden.

FOTO: Bosnian Mountain Horse

Die Dringlichkeit des Erhalts dieser Rasse hat zur Gründung des Vereins Bosnian Mountain Horse Austria (BMHA – iG) geführt, der sich der langfristigen Erhaltung und Förderung der Bosnischen Gebirgspferde verschrieben hat. Der Verein strebt danach, Unterstützer für dieses noble Unterfangen zu gewinnen und die unvergleichliche Rasse sowohl für die Züchtergemeinschaft als auch für die nachkommenden Generationen zu erhalten.

Dieses Engagement wird durch das Bosnian Mountain Horse Gestüt – Austria, eine Partnerorganisation des entsprechenden Gestüts in Bosnien und Herzegowina, weiter verstärkt. Unter der gemeinsamen Leitung von Azra Bekic und Kerstin Pressel schlägt dieses Gestüt eine Brücke zwischen Bosnien und Österreich, zwei Ländern, die durch eine jahrhundertelange gemeinsame Geschichte verbunden sind. Interessanterweise wurde die nationale Gestütsanlage in Bosnien und Herzegowina bereits 1885 während der österreich-ungarischen Monarchie gegründet.

FOTO: Bosnian Mountain Horse

Das Interesse an der Zucht von BBK (Bosnischen Gebirgspferden) in Österreich nimmt stetig zu. In nur wenigen Jahren ist die Zahl der Züchter von null auf sieben gestiegen, was Österreich bald zum führenden Züchter dieser Pferdeart in Europa machen könnte. Das Gestüt Bosnian Mountain Horse Austria beheimatet bereits 13 Exemplare dieser wertvollen Rasse und arbeitet täglich mit ihnen, um sie in verschiedenen Bereichen einsetzen zu können.

Workshop „Bodies never lie“

Eine besondere Veranstaltung, die geplant ist, ist der Workshop „Bodies never lie“, geleitet von der renommierten Wissenschaftlerin und BBK-Züchterin Zefanja Vermeulen aus den Niederlanden. Dieser Workshop wird ein tieferes Verständnis für die Eigenschaften des Bosnischen Gebirgspferdes sowie für Anatomie und Biomechanik der Pferde vermitteln.

Zu den weiteren Angeboten des Gestüts gehören:

Horse-assisted Coaching für Einzelpersonen und Teams, geleitet von Azra Bekic. Dieses Programm, genannt „Horse to Human – the new coaching experience“, bietet eine einzigartige Gelegenheit, wichtige Lebensfragen mit der Unterstützung von Pferden anzugehen.

geleitet von Azra Bekic. Dieses Programm, genannt „Horse to Human – the new coaching experience“, bietet eine einzigartige Gelegenheit, wichtige Lebensfragen mit der Unterstützung von Pferden anzugehen. „Lead with Ease“ für Team Building, ein speziell entwickeltes Programm zur Förderung der Teamarbeit, Produktivität und ethischen Werte.

ein speziell entwickeltes Programm zur Förderung der Teamarbeit, Produktivität und ethischen Werte. Systemic Constellation with Horses, ein Programm, das Menschen und Pferde in einer einzigartigen Weise verbindet, um Systemblockaden zu erkennen und das Gleichgewicht wiederherzustellen.

ein Programm, das Menschen und Pferde in einer einzigartigen Weise verbindet, um Systemblockaden zu erkennen und das Gleichgewicht wiederherzustellen. BalancePoint , eine von Kerstin Pressel entwickelte Methodik, die darauf abzielt, die Beziehung zwischen Mensch und Pferd auf der Grundlage von Vertrauen und Freundschaft zu vertiefen.

, eine von Kerstin Pressel entwickelte Methodik, die darauf abzielt, die Beziehung zwischen Mensch und Pferd auf der Grundlage von Vertrauen und Freundschaft zu vertiefen. Im Tal der wilden Pferde, ein spezielles Programm für Familien und Kinder, das einen Tag in der Natur ohne digitale Ablenkungen bietet, um Fähigkeiten wie Orientierung in der Natur zu erlernen und Verantwortung zu fördern.

Darüber hinaus plant das Gestüt eine Fotoausstellung, die das Leben der BBK in Bosnien und Österreich zeigt, eine Spendengala mit kulturellem Programm und die Veröffentlichung eines Kalenders für 2024 mit Bildern ihrer Pferde.

FOTO: Bosnian Mountain Horse Gestüt-Austria

Die Bosnischen Gebirgspferde sind nicht nur ein Symbol für die reiche kulturelle Vergangenheit des Balkans, sondern auch ein lebendiges Zeugnis für die natürliche Schönheit und die genetische Vielfalt, die in der modernen Pferdezucht oft fehlt. Der Aufruf zur Unterstützung ist ein Aufruf zur Bewahrung eines wertvollen Erbes, das nicht nur die Herzen von Pferdeliebhabern, sondern auch von denen berührt, die die Bedeutung des Erhalts der biologischen und kulturellen Vielfalt schätzen. Für diejenigen, die sich für den Erhalt dieser einzigartigen Pferderasse engagieren und Teil eines außergewöhnlichen Projektes sein möchten, bietet der Verein BMHA – Bosnian Mountain Horse Austria eine Plattform für aktive Unterstützung und Zusammenarbeit.

Die Zukunft der Bosnischen Gebirgspferde hängt von der gemeinschaftlichen Bemühung und dem Engagement derer ab, die bereit sind, ihre Zeit, Energie und Ressourcen zu investieren, um die flüchtige Schönheit und das Erbe der Bosnischen Gebirgspferde für die kommenden Generationen zu bewahren.

Workshop:

Kosten: EUR 95,-, EUR 85 für Schülerinnen und Studentinnen

EUR 95,-, EUR 85 für Schülerinnen und Studentinnen Weitere Informationen: Kerstin Pressel, kerstin@kassai.at, 0699 100 89 648

Kerstin Pressel, kerstin@kassai.at, 0699 100 89 648 Datum und Uhrzeit: 09. Dezember 2023, von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr

09. Dezember 2023, von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr Veranstaltungsort: Kassai Horseback, Archery School Austria, Hochleitwald, 2213 Bockfließ

Kassai Horseback, Archery School Austria, Hochleitwald, 2213 Bockfließ Link zum Event

