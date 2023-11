Mann sperrte 26 Frauen weg: Festnahme von Sex-Guru

Die internationale Sekte MISA/ATMAN, bekannt für ihre Praktiken des „erotischen tantrischen Yoga“, steht im Fokus umfangreicher Ermittlungen der französischen Polizei. Ihr rumänischer Anführer, Gregorian Bivolaru, und 40 weitere Personen wurden kürzlich festgenommen. Die Sekte steht unter Verdacht, schwere Verbrechen wie Misshandlungen, Menschenhandel und Entführungen begangen zu haben.

Die Bewegung für spirituelle Integration ins Absolute (MISA), auch bekannt als ATMAN, wurde in den 1990er Jahren von Gregorian Bivolaru in Rumänien gegründet. Bivolaru, der sich selbst als Guru bezeichnet, hat die Bewegung international ausgeweitet und „erotisches tantrisches Yoga“ gefördert. Heute prahlt die Sekte mit Schulen in fast 30 Ländern.

Im Juli dieses Jahres begannen französische Staatsanwälte, die Sekte wegen mutmaßlicher Misshandlungen, Vergewaltigungen, Menschenhandels und Entführungen zu untersuchen. Es gibt Berichte, dass Anhänger gezwungen wurden, Sex zu haben und Pornografie zu produzieren. Die Untersuchungen wurden nach Beschwerden von Opfern eingeleitet, die von der Festhaltung von Frauen gegen ihren Willen berichteten.

41 Personen festgenommen

In einer koordinierten Aktion führten 175 Offiziere morgendliche Razzien in verschiedenen Zweigen der Gruppe durch. Dabei wurden 26 Frauen in „schrecklichen Bedingungen“ in Bivolarus Haus gefunden, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Bivolaru selbst wurde in einem Haus in der Pariser Vorstadt Ivry-sur-Seine zusammen mit anderen Sektenführern festgenommen. Insgesamt wurden 41 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, Verbindungen zu der Sekte zu haben.

Bivolaru wurde bereits 2013 in Abwesenheit in Rumänien wegen Sex mit einem Minderjährigen verurteilt und drei Jahre später aus Frankreich ausgeliefert. Er floh 2017 aus Rumänien, als er auf Bewährung freigelassen wurde. Derzeit wird er auch in Finnland wegen Verdachts auf Menschenhandel gesucht.

Die Untersuchung der gegen die Sekte erhobenen Vorwürfe ist noch im Gange, und es wurde bisher kein endgültiges Urteil gefällt. Bivolaru hat frühere Anschuldigungen krimineller Aktivitäten wiederholt zurückgewiesen.

Die Webseite der Internationalen Yoga- und Meditationsföderation Atman stellt einige dieser Anschuldigungen als „erfundene Fakten“ dar.