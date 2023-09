Schrecklicher Disco-Besuch: Frau von Männern vergewaltigt

In der Gemeinde Schnelldorf im Landkreis Ansbach ereignete sich am 8. Mai ein schockierendes Verbrechen, das die lokale Gemeinschaft erschütterte. Nach einem Diskothekenbesuch wurde eine Frau Opfer eines sexuellen Übergriffs, der von mehreren unbekannten Männern ausgeführt wurde. Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifikation der Täter.

Deutschland: Gegen 5 Uhr morgens erreichte der verzweifelte Anruf der Frau die Polizei. Sie berichtete von einem sexuellen Übergriff, der sich unmittelbar nach ihrem Diskothekenbesuch in der Nikolaus-Otto-Straße ereignet hatte. Laut ihrer Aussage führten mehrere Männer gegen ihren Willen sexuelle Handlungen an ihr durch, in der Nähe eines Flurbereinigungswegs.

Die eintreffenden Streifenbesatzungen der Polizeiinspektion Feuchtwangen fanden den Tatort verlassen vor. Die mutmaßlichen Täter hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Männer nicht aufgespürt werden. Die weiteren Ermittlungen wurden vom Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei, das für Sexualdelikte zuständig ist, übernommen.

In Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Ansbach haben die Ermittler eine Fülle von Spuren ausgewertet, zahlreiche Zeugen befragt und kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt. Trotz dieser intensiven Bemühungen konnten die Tatverdächtigen bisher nicht identifiziert werden.

Die Ermittlungen haben jedoch ergeben, dass sich die Frau in den Stunden vor der Tat mit vier unbekannten Männern in der Diskothek aufgehalten hatte.

Jeder, der Informationen zu diesem Fall liefern kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer (+49) 0911 2112 – 3333 zu melden. Es ist von höchster Bedeutung, dass die Täter so schnell wie möglich identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Ihre Mithilfe kann entscheidend dazu beitragen, Gerechtigkeit für das Opfer zu erreichen und die Sicherheit in unserer Gemeinschaft wiederherzustellen.