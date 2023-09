Schmerzhafter Rückschlag für ÖFB: Auswirkungen von Arnautovic’s Verletzung

Marko Arnautovic, der renommierte ÖFB-Stürmer und Schlüsselspieler bei Inter Mailand, musste das Feld während des Spiels gegen Empoli verletzt verlassen. Seine Verletzung könnte ernsthafte Folgen für seine Teams haben.

Der 34-jährige Wiener, der als Joker in der 71. Minute zum Einsatz kam, musste in der Nachspielzeit des 1:0-Sieges von Tabellenführer Inter Mailand gegen Empoli aufgrund einer Verletzung das Spielfeld verlassen. Während er auf dem Boden lag, griff er sich an den linken Oberschenkel, was auf eine mögliche Muskelverletzung hindeutet.

Reaktionen

Die Sorge um den Österreicher war groß. Federico Dimarco, der Gold-Torschütze des Spiels, widmete sein Tor Arnautovic und äußerte seine Hoffnung auf dessen baldige Rückkehr: „Ich widme das Tor Marko. Ich hoffe, er kommt bald wieder zurück.“ Auch Simone Inzaghi, der Trainer von Inter Mailand, äußerte trotz des Liga-Traumstarts mit fünf Siegen aus fünf Spielen seine Enttäuschung über den Ausfall des ÖFB-Teamstürmers: „Das ist enttäuschend, weil Marko ein wichtiger Teil unserer Gruppe und ein hervorragender Spieler ist.“

Auswirkungen

Die italienischen Medien berichteten von einer Muskelverletzung im Beugemuskel, die sich Arnautovic bei einem Sprint ohne Fremdeinwirkung zugezogen haben soll. Inzaghi stellte klar, dass die Verletzung von Arnautovic ein wunder Punkt sei und dass das Team ihn eine Weile vermissen werde: „Die Verletzung von Arnautovic ist der wunde Punkt. Wir werden ihn eine Weile vermissen.“

Arnautovic soll sich keinen Muskelfaserriss, sondern eine Zerrung im Beugemuskel zugezogen haben. Dennoch spekuliert die „Gazzetta dello Sport“ über eine mehrmonatige Zwangspause. Nach dem Spiel verließ Arnautovic das Stadion in Empoli humpelnd auf Krücken mit einem dick einbandagierten Oberschenkel.

Die Verletzung von Arnautovic lässt auch beim ÖFB und Teamchef Ralf Rangnick die Alarmglocken schrillen. Unter dem Deutschen ist Arnautovic unumstrittener Stammspieler und zentraler Punkt in den EURO-Plänen für kommenden Sommer. Am 13. Oktober kann Österreich in Wien gegen Belgien das EM-Ticket endgültig lösen. Doch ohne Arnautovic könnte das eine Herausforderung werden.