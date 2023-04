Milatovic spricht über Sieg und Kosovo-Anerkennung

Im exklusiven Interview mit dem Medium Dnevnik sprach der neue Präsident Montenegros, Jakov Milatovic, über seinen Sieg, die Rolle der Kirche in der Politik und seine ersten Schritte als Politiker.

Milatovic, der Milo Dukanovic bei den Präsidentschaftswahlen besiegte, bezeichnete den Sonntag als historischen Tag für Montenegro. „Wir haben einen dreißigjährigen Regime besiegt, der Spaltungen symbolisierte, einen Staat gefangen hielt, dessen Institutionen von Kriminalität und Korruption gekennzeichnet waren und eine wirtschaftliche Zerstörung unserer Wirtschaft. Der erste Schritt zur Genesung wurde am Sonntag mit meinem Sieg über Dukanovic gemacht, bei einer Wahlbeteiligung von fast 70% und einem fast 60%igen Vorsprung. Die Herausforderungen sind jedoch groß. Wir müssen die Ärmel hochkrempeln und hart arbeiten. Ich hoffe, dass nach den Parlamentswahlen mit einer neuen Regierung und mir als Präsident die Dinge besser werden“, sagte der neue Präsident Montenegros.

Milatovic fügte hinzu, dass es keine „Zauberstäbchen“ gibt und dass es in Zukunft harte Arbeit, Fokus und Versöhnung braucht. „Dies ist ein Sieg Montenegros, weil nur ein versöhntes Montenegro vorankommen kann. Wir haben einen Mann besiegt, der Montenegro gespalten hat und uns mit diesen Spaltungen eingeschüchtert hat. Er hat seine Interessen aus diesen Spaltungen gezogen. Wir haben am Sonntag ein schlechtes Wertschätzsystem hinter uns gelassen, ein System, in dem es normal war zu lügen, zu betrügen, einen gefälschten Abschluss zu kaufen, Fabriken und Hotels zu privatisieren und sie zu zerstören und Zwistigkeiten in die Region zu schicken“, sagte Milatovic.

Auf die Frage nach Korruption und Kriminalität in Montenegro sagte Milatovic: „Vor einem Jahr kam ein neuer unabhängiger Sonderstaatsanwalt nach Montenegro, der zusammen mit der ersten demokratischen Regierung und der jetzigen Regierung viel gegen Kriminalität und Korruption getan hat. Ich erinnere daran, dass die erste Frau der Justiz in Montenegro, die Mila Dukanovic nahestand, der Präsident des Wirtschaftsgerichts und andere aus der Politik und dem öffentlichen Dienst, derzeit in einem Prozess sind. Die Gerechtigkeit kommt langsam in Montenegro an, das haben die Menschen erwartet. Was Herrn Dukanovic betrifft, bin ich sicher, dass unsere Justizbehörden ihre Arbeit machen werden. Meine Aufgabe war es, ihn zu besiegen, und das habe ich getan.“

Auf die Frage, ob die Entscheidung, die Unabhängigkeit des Kosovo von Montenegro anzuerkennen, jetzt widerrufen wird, sagte Milatovic, dass dies nicht realistisch sei. „Es ist nicht realistisch, dass das Kosovo zurückgenommen wird, und das ist sehr klar“, sagte Milatovic und fügte hinzu: „Wir unterstützen alles, was zwischen Belgrad und Pristina vereinbart wurde, und ich denke, dass die Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina für alle Länder in der Region wichtig wäre. In diesem Sinne will Montenegro ein guter Nachbar sein, der gute nachbarschaftliche Beziehungen fördert.“

Milatovic sagte auch, dass Montenegro echte Schritte in Richtung Brüssel unternimmt und dass sein erster Besuch in Brüssel stattfinden wird. „Ich möchte die besten Beziehungen zu Serbien haben, und als ehemaliger Wirtschaftsminister stand dies immer im Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit. Serbien ist das größte Land des Westbalkans, und es ist völlig natürlich, dass mein Besuch in Serbien, nach der Einladung von Vucic, stattfinden wird. Mir ist es wichtig, dass alle diese Besuche konkrete Ergebnisse für die Bürger und die Wirtschaft bringen.“