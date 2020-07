Manuel Neuer singt ohne Abstand Thompson-Lied (VIDEO)

Dass der Bayern-Keeper Manuel Neuer gern in Kroatien Urlaub macht, ist nicht wirklich eine Neuigkeit.

Dass er aber den Song „Lijepa li si“ vom umstrittenen Sänger Marko Perković Thompson derart gut kann, dass er ihn fast zur Gänze mitsingen kann, ist aber schon eine Überraschung. Das bewies Neuer in einem Video, in dem er – umarmt mit einigen älteren kroatischen Herren – den Song in einem Lokal in unmittelbarer Nähe zum Meer singt. Die Aufnahmen sollen aus Dalmatien stammen, wo Neuer derzeit auf Makarska Urlaub macht. Letztes Jahr war er auf der Insel Hvar.

Weiß Neuer, was er da singt?

Die Frage, die sich nun viele stellen, ist ob Neuer sich bewusst ist, wessen Lied er da singt. Zu seiner Verteidigung muss man allerdings sagen: Das Lied selbst ist in Kroatien weit verbreitet und wird von vielen als inoffizielle Hymne Kroatiens gefeiert. Es ist zugleich das bekannteste Lied des umstrittenen Sängers.

Dass Marko Perković Thompson, der Autor und Interpret des Liedes, selbst kein unbeschriebenes Blatt ist und immer wieder in Verbindung mit Ustaša-Verherrlichung und Neofaschismus in Verbindung gebracht wird – kommt auch nicht von ungefähr.

