Marija Serifovics Baby bekommt kroatischen Namen!

Die gefeierte Sängerin Marija Serifovic hat den Traum von der Mutterschaft verwirklicht. Durch die Hilfe einer Leihmutter konnte sie Anfang Dezember ihren Sohn Mario auf der Welt begrüßen.

Marija Serifovic, die in der Musikszene für ihren kraftvollen Gesang und ihre starke Persönlichkeit bekannt ist, hat nie ein Geheimnis aus ihrem Kinderwunsch gemacht. Im Gegenteil, sie hat ihre Sehnsucht nach einem Kind offen kommuniziert. „Es ist eine sehr intime Frage, besonders in diesem Moment und in diesem Fall. Ich habe meine Meinung nicht geändert und freue mich auf diesen Moment, der wahrscheinlich näher rückt. Alles, was mit einem Kind zu tun hat, ist eine ernste Angelegenheit, und es gibt keinen Raum für Scherze“, erklärte die Sängerin vor etwa eineinhalb Jahren.

In Anbetracht der Bedeutung, die sie der Mutterschaft beimisst, ist es nicht verwunderlich, dass sie die Geburt ihres Sohnes Mario sorgfältig geplant hat. „Bei mir wird das sehr geplant passieren, wenn ich bereit bin, das Wesen meines Lebens dem Junior Šerifović zu widmen,“ sagte sie damals. Und genau das hat sie nun getan.

Starke Symbolik

Der Name Mario, den sie für ihren Sohn ausgewählt hat, ist nicht zufällig gewählt. Er hat eine starke Symbolik und stammt von dem lateinischen Wort „mare“, was Meer bedeutet, und „marem“, was den Kopf der Familie repräsentiert. Es ist klar, dass Marija große Hoffnungen und Erwartungen an ihren Sohn hat. Der Name wird eher in Kroatien gegeben.