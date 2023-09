Masken-Comeback? Corona-Zahlen steigen in Österreich

Steigen die Corona-Zahlen in Österreich wieder so stark an, dass wir bald alle wieder FFP2-Masken tragen müssen? Diese Nachricht ist zwar nicht erfreulich, aber sie macht die Runde. Aktuell befinden sich etwa 200 Corona-Patienten in den Krankenhäusern, und mit dem Herbst und Winter vor der Tür wird die Zahl voraussichtlich steigen. Gesundheitsminister Johannes Rauch betont, dass die Lage noch nicht alarmierend ist, aber er schließt die Möglichkeit eines erneuten Maskenpflichts-Comebacks nicht aus.

In den USA ist es in einigen Krankenhäusern wieder obligatorisch, Masken zu tragen. Eine vergleichbare, eingeschränkte Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Altenheimen könnte auch in Österreich erneut in Betracht gezogen werden.

„Es geht hier natürlich um den Schutz der vulnerablen Gruppen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es in solchen Einrichtungen auch wieder eine Maskenpflicht geben wird. Eine allgemeine Maskenpflicht in Österreich halte ich hingegen für unwahrscheinlich. Hier wird man nur an die Eigenverantwortung appellieren können.“, sagt Virologe Norbert Nowotny.