Maskiertes Paar wollte Siebenjährige entführen – Fahndung läuft

Zwei maskierte Fremde, ein Kind auf dem Schulweg – in Tirol sorgt ein Vorfall für Alarm. Die Polizei fahndet.

In Tirol hat sich am Montag ein beunruhigender Vorfall ereignet: Eine siebenjährige Schülerin soll von zwei maskierten Personen auf dem Heimweg von der Schule gepackt worden sein – das Mädchen konnte sich losreißen und flüchten. Die Polizei hat eine Fahndung eingeleitet.

Wie die Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter bei der Polizeiinspektion Kematen anzeigte, ereignete sich der Vorfall am Montag zwischen 12.30 und 12.40 Uhr in Völs im Bezirk Innsbruck-Land. Im Bereich der Innsbrucker Straße 8 sollen zwei bislang unbekannte Personen – ein Mann und eine Frau – das Kind auf dem Schulheimweg an Hand und Arm ergriffen haben. Das Mädchen wehrte sich sofort heftig, konnte sich befreien und lief davon.

Beide Personen trugen Maskierungen. Die bisherigen Ermittlungen sowie eine eingeleitete Fahndung blieben ohne Ergebnis. Eine Personenbeschreibung liegt der Polizei vor.

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Täterbeschreibung liegt vor

Der gesuchte Mann wird als schlank und etwa 185 bis 190 Zentimeter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jeans, eine schwarze Lederjacke, weiße Turnschuhe sowie schwarze Lederhandschuhe und hatte sein Gesicht mit einer schwarzen Sturmhaube verdeckt.

Die Frau soll ebenfalls schlank gewesen sein, etwa 170 Zentimeter groß, bekleidet mit einer lila-beigen Jogginghose, einer weißen Wolljacke und blauen Handschuhen – maskiert mit einer blauen Schihaube. Das Paar soll sich in einem weißen Seat fortbewegt haben.

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Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133/7115 bei der Polizeiinspektion Kematen zu melden.