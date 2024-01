Massenschlägerei und Messerstich: Eskalation am Reumannplatz

In der Nacht auf Donnerstag wurde der Wiener Reumannplatz zum Schauplatz einer hitzigen Auseinandersetzung. Ein 29-jähriger Tunesier, dessen Kleidung mit Blut befleckt war, wurde von der Polizei festgenommen und befindet sich derzeit in Gewahrsam. Die Beamten fanden ein Klappmesser in unmittelbarer Nähe des Tatortes.

Wien-Favoriten: Gegen 22 Uhr wurde der sonst so belebte Reumannplatz zum Schauplatz einer Massenschlägerei, die weniger als zehn Personen aktiv, aber insgesamt zwischen 20 bis 30 junge Männer involvierte. Die Gruppen versammelten sich am Platz und gerieten aneinander.

Videoüberwachung

Die Polizei wurde durch eine Videoüberwachungsanlage auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Bei der Schlägerei soll eine der beteiligten Personen mit einem Messer um sich gestochen haben. Der 29-jährige Tunesier, der als Hauptverdächtiger gilt, konnte von den Beamten noch am Ort des Geschehens angehalten werden. Trotz der Blutspuren an seiner Kleidung beteuerte der junge Mann, nichts mit der Tat zu tun zu haben.

Flucht und Waffenfund

Die übrigen an der Randale beteiligten Personen sowie das mutmaßlich verletzte Opfer konnten entkommen. Die Polizei fand ein Klappmesser auf dem Gehsteig in der Nähe des Tatortes und stellte es sicher.

Ermittlungen laufen noch

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, insbesondere die Suche nach dem Opfer. Die Polizei konzentriert sich dabei auf das Suchtgift- und Dealer-Milieu. Der 29-jährige Tunesier bleibt vorläufig in Gewahrsam, während die Polizei versucht, den genauen Hergang der Ereignisse zu rekonstruieren und die übrigen Beteiligten ausfindig zu machen.