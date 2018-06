Mateo Kovačić: „Kroatien ist ein tolles Land mit wunderschönen b**ches!“ (VIDEO)

In einem aktuell im Netz kursierenden Video, in dem verschiedene Kicker von ihren Heimatländern schwärmen, äußert sich auch der kroatisch-österreichische Fußballspieler Mateo Kovačić zu Wort, und erklärt, was Kroatien ausmacht.

Der gebürtige Linzer mit Wurzeln in Kroatien gibt uns einen richtig guten Grund das Adria-Land nicht nur während der Weltmeisterschaft anzufeuern, sondern diese Region auch noch viel häufiger zu besuchen….

Während der 24-jährige Real Madrid-Spieler im Video die wunderschönen kroatischen Strände (auf Englisch „beaches“) anpreisen möchte, unterläuft ihm ganz offensichtlich ein kleiner Versprecher. So spricht er plötzlich von „bitches“…ein kleiner aber feiner Unterschied, Mateo. 😛

