Maus im Brotregal – Kunden sind angewidert

Ein TikTok-Video zeigt eine Maus im Brotregal einer Coop-Filiale in Thun. Der Clip sorgt für Aufregung und spaltet die Meinungen der Nutzer.

Ein TikTok-Video, das in der Backstube des Coop am Bahnhof Thun im Kanton Bern aufgenommen wurde, sorgt derzeit für großes Aufsehen. In dem Clip ist eine kleine Maus zu sehen, die neugierig aus einem Brotregal hervorlugt. Die Filialleitung wurde über den Vorfall informiert und hat bereits reagiert.

Innerhalb von nur zwei Tagen verzeichnete das Video mehr als eine halbe Million Aufrufe. Während einige Nutzer in den Kommentaren die Echtheit des Videos infrage stellen und vermuten, es könnte sich um eine andere Filiale handeln, gibt es eine Bestätigung von Coop gegenüber der Zeitung „Blick“, dass das Video authentisch ist. „So etwas darf nicht passieren. Wir haben umgehend Maßnahmen getroffen, um die Situation zu bereinigen und aufzuklären“, kommentierte der Detailhändler, ohne jedoch Details zu den ergriffenen Maßnahmen zu nennen.

Hygiene und Reaktionen

Die Reaktionen der TikTok-Community sind gespalten. Einige Nutzer finden die Szene lustig oder niedlich. Ein Kommentar lautete: „Alles gut, Leute! Das ist Rattatouille!“, während ein anderer Nutzer schrieb: „Oh mein Gott, ich würde sie mit nach Hause nehmen. Die ist putzig!“ Andere hingegen äußern Bedenken, insbesondere in Bezug auf Hygiene. Ein Nutzer bemerkte: „Neue Angst freigeschaltet.“ Ein weiterer Kommentar lautete: „Oh nein, habe dort am Morgen noch ein Brötchen gekauft.“

Zusätzlich gibt es Diskussionen über die Gesundheitsrisiken, die von der Maus ausgehen könnten. Ein Nutzer wies darauf hin: „Wegen einer Maus so ein Aufriss. Dabei wissen die Leute gar nicht, wie viele Menschen, die mit Lebensmitteln zu tun haben, ihre Hände nach dem WC-Besuch nicht waschen.“

Gesundheitsrisiken und Prävention

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) informiert auf seiner Webseite darüber, dass Ratten und Mäuse durch Kot und Urin Räume und Lebensmittel verunreinigen können, was zur Übertragung von Krankheiten und Parasiten führt. Um einen Befall zu verhindern, empfiehlt das Bafu, Nahrungsmittel und Abfälle sicher zu lagern. Es wird betont, dass es schwierig ist, das Eindringen von Mäusen vollständig zu verhindern, da sie bereits durch eine bleistiftdicke Öffnung ins Gebäude gelangen können.

Daher wird geraten, Spalten zu verschließen, Drahtgitter an Kellerfenstern zu installieren und die Lüftungszeiten zu minimieren.