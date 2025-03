Ceca plant Luxus-Wohnung im Burj Khalifa zu kaufen

Die Raznatovic-Familie plant den Kauf einer Luxuswohnung im Burj Khalifa. Die Suche übernimmt Patin Viki Miljkovic, um Reisekosten zu sparen.

Die Ražnatović-Familie hat eine besondere Vorliebe für Dubai und plant, eine eigene Immobilie zu erwerben, um die Kosten für ihre häufigen Besuche zu senken. Svetlana Ceca Ražnatović hat ihre Patin Viki Miljković beauftragt, nach einer geeigneten Wohnung im Burj Khalifa zu suchen. Diese Entscheidung soll den Aufenthalt der großen Familie erleichtern, da Reisen in dieser Größenordnung teuer sind. Veljko und Bogdana haben drei Kinder, Cecas Schwester Lidija hat vier, und Anastasija und Nemanja planen ebenfalls Nachwuchs.

Hintergrund der Kaufentscheidung

Eine Quelle, die der Sängerin nahe steht, verriet, dass Viki Miljković vor zweieinhalb Jahren im Scherz vorschlug, eine Wohnung im Burj Khalifa zu erwerben, um die hohen Kosten für kurze Aufenthalte zu vermeiden. Ceca war von der Idee begeistert und beauftragte Viki, nach einer passenden Immobilie zu suchen. Viki scherzte damals, dass es sich mehr lohnen würde, eine Wohnung für eine Million Euro zu kaufen, als jedes Mal Zehntausende von Euro für kurze Aufenthalte zu zahlen. Viki und ihr Ehemann Taske erhielten 2022 exklusive Rechte von der arabischen Firma „Emaar“, Wohnungen zu verkaufen und zu vermieten, was Ceca dazu inspirierte, ernsthaft über den Erwerb einer Immobilie in Dubai nachzudenken.

Obwohl sie ursprünglich aus finanziellen Gründen von diesem Vorhaben Abstand nahm, hat sie Viki kürzlich erneut gebeten, nach einer passenden Wohnung Ausschau zu halten.

Ceca bestätigte, dass sie derzeit verschiedene Wohnungen besichtigt, jedoch noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat. Diese wird nach Rücksprache mit ihren Kindern Anastasija und Veljko erfolgen. Sie betonte, dass der Kauf über ihre Patin Viki abgewickelt würde, da sie deren Geschmack vertraut. Die von Viki und Taske angebotenen Immobilien zeichnen sich durch besonderen Luxus aus, mit eigenen Rezeptionen und Sicherheitsdiensten. Alle Gebäude in Dubai sind als intelligente Gebäude konzipiert, und die von Viki und Taske vermittelten gelten als besonders fortschrittlich.

Taske und Viki haben bereits erfolgreich mit derselben arabischen Firma in Belgrad zusammengearbeitet, was ihnen den Zugang zum Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten ermöglichte. Besonders die jüngeren Mitglieder der Raznatovic-Familie freuen sich über die Nähe der potenziellen Wohnung zur Dubai Mall, dem größten Einkaufszentrum der Welt.