Mbappe bei Real: Droht seine Mutter PSG mit dem Gericht?

Kylian Mbappe hat kürzlich im Santiago Bernabeu, vor 80.000 Fans, den Beginn bei Real Madrid eingeläutet. Trotz des erfolgreichen Wechseln, bestehen immer noch Spannungen zwischen seinem Ex-Club PSG und ihm. Jetzt meldet sich seine Mutter zu Wort.

Auseinandersetzung über Finanzielles

Nach dem Wechsel zeigen sich Spannungen zwischen Mbappes Lager und seinem Ex-Verein PSG, wobei vor allem finanzielle Streitigkeiten im Mittelpunkt stehen. Die Mutter des Stars, Fayza Lamari, äußerte sich in einem Gespräch mit „Le Parisien“ enttäuscht über die Art und Weise, wie mit ihrem Sohn am Ende seiner Zeit in Paris umgegangen wurde. Sie deutete sogar die Möglichkeit juristischer Schritte an, sollte eine Einigung bezüglich ausstehender Zahlungen, die angeblich rund 80 Millionen Euro beinhalten, ausbleiben.

Kein einfacher Abschied

Trotz des glanzvollen Neuanfangs in Madrid bestätigt Lamari, dass der Abschied von PSG alles andere als einfach für Mbappe war. „Es waren nicht nur schwierige Momente, sondern auch solche großer Emotionen, die allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben werden“, führt sie aus. Besonders hervorgehoben wird dabei die tiefe Verbundenheit Kylians zu seiner Heimatstadt Paris und seine langfriste Vision, eines Tages für Real Madrid zu spielen.

Lesen Sie auch: Fünfjährige auf Schutzweg angefahren - verletztEin fünfjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich nahe dem Hauptbahnhof.

Fünfjährige auf Schutzweg angefahren - verletztEin fünfjähriges Mädchen wurde bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Unfall ereignete sich nahe dem Hauptbahnhof. Schwere Vorwürfe: Pastor fotografierte Frauen unter den RockEin Pastor wird beschuldigt, heimlich Frauen unter den Rock fotografiert zu haben. Dies könnte nun schwere Folgen haben.

Schwere Vorwürfe: Pastor fotografierte Frauen unter den RockEin Pastor wird beschuldigt, heimlich Frauen unter den Rock fotografiert zu haben. Dies könnte nun schwere Folgen haben. Schock für Italien-Urlauber: Speiseeis um 30 Prozent teurerItaliens berühmtes Gelato wird teurer. Mehrere Faktoren treiben die Preise für dieses beliebte Dessert in die Höhe.

Eine neue Ära bei Real Madrid

Die Ankunft Mbappes bei Real Madrid markiert zweifellos einen Meilenstein sowohl für den Spieler als auch für den Verein. Neben seinem neuen Teamkollegen David Alaba wird erwartet, dass Mbappe die Erfolgsgeschichte der Königlichen im nationalen und internationalen Wettbewerb weiterführen wird. Seine Mutter ist davon überzeugt, dass unter der Führung von Real Madrid, Mbappe weiterhin an der Spitze seines Spiels bleiben wird.

Abseits des Platzes bleibt jedoch die Kontroverse mit PSG bestehen, mit beiderseitigen Ansprüchen, die noch geklärt werden müssen. Weder Mbappe noch sein früherer Club haben sich öffentlich zu den Details der Auseinandersetzung geäußert, doch insiders suggerieren, dass beide Parteien auf eine möglichst faire und schnelle Lösung hoffen, während Kylian Mbappe sich auf seine Leistungen auf dem Spielfeld konzentriert.