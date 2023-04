McDonald’s ändert Rezeptur bei Burger

Die Fast-Food-Kette McDonald’s hat angekündigt, Änderungen an ihren Burgern vorzunehmen, um den Umsatz zu steigern. Laut CNN werden die Brötchen weicher, der Käse käsiger und die Zwiebeln sofort beim Grillen gelegt.



Ein Insider berichtet ebenfalls, dass die Sauce im „Big Mac“ zukünftig großzügiger dosiert wird. Der Senior Director für kulinarische Innovationen im McDonald’s-Hauptsitz in den USA, Chad Schafer, sagte, dass kleine Änderungen im Prozess, beispielsweise wärmerer Käse oder eine bessere Bräunung des Grills, einen großen Unterschied in Bezug auf Geschmack und Qualität ausmachen.



Die Verbesserungen sollen den „Big Mac“, den „McDouble“ sowie den klassischen Cheeseburger, den doppelten Cheeseburger und den Hamburger betreffen. Nach der Umsetzung auf internationalen Märkten im Vorfeld werden die neuen Burger Anfang nächsten Jahres in amerikanischen Städten wie Los Angeles, Seattle, Phoenix und Las Vegas erhältlich sein.



Bereits 2018 begann die Fast-Food-Kette, für ihren „Hamburger Royal TS“ frisches Rindfleisch zu verwenden. Ein neues Produkt, das knusprige Hähnchen-Sandwich, wurde im Jahr 2021 eingeführt und erfreute sich bei Kunden großer Beliebtheit. Laut McDonald’s CEO Chris Kempczinski haben diese Veränderungen zum Anstieg des Marktanteils sowohl in der Kategorie Hähnchen als auch Rindfleisch beigetragen.



McDonald’s ist nicht die einzige Fast-Food-Kette, die ihr Angebot verbessert, auch Burger King hat kürzlich angekündigt, Änderungen an seinem bekanntesten Burger, dem Whopper, vorzunehmen, um den Umsatz zu steigern. Laut Burger King haben die Umstellungen im letzten Quartal in den USA zum Anstieg des Umsatzes beigetragen.