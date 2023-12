McDonald’s wagt etwas ganz Neues

Es brodelt nicht nur heiße Kaffee in den Töpfen von McDonald’s, sondern bald auch eine kühlere Getränkebrise. Mit CosMc’s präsentiert der Burger-Riese seinen neuesten Coup – eine Getränke-Kette, die Limonaden, Tees und kalten Kaffee in den Vordergrund stellt und den Gaumen mit Mischgetränken erfrischen will. Die Testphase, die diesen Monat in Bolingbrook, Illinois, ihren Anfang nimmt, markiert einen spannenden Schritt in der McDonald’s-Geschichte.

Nach dem Pionierprojekt im Mittleren Westen sind bald Texaner dran, die CosMc’s-Erfahrung zu genießen. In den Großräumen Dallas-Fort Worth und San Antonio sollen bis Ende 2024 rund zehn weitere Pilotstandorte den durstigen Besuchern offenstehen. Im Sommer bereits angeteasert, greift das neue Konzept nun die Sehnsucht nach einer Alternative zu Starbucks auf und will mit einem eigenen Twist begeistern.

Auf Wachstum programmiert

McDonald’s ist längst nicht satt: Der globale Expansionstrieb ist ungebrochen, und so ist das Ziel von 50.000 Filialen bis zum Jahr 2027 klar gesetzt. Mit über 41.000 Restaurants im weltweiten Portfolio und den Plänen, allein bis Jahresende weitere 2.000 hinzuzufügen, ist dieser Appetit auf Wachstum mehr als nur ein großer Bissen – es ist ein Versprechen auf Zukunft und Innovation. CosMc’s ist dabei nicht nur eine Ergänzung, sondern ein strategischer Schachzug, der den Konzern noch vielseitiger am Markt positionieren soll.

Vom Fast-Food zum Quick-Refresh

Was bedeutet dies für den Fast-Food Giganten und seine Kundschaft? In einer Welt, in der Tempo und Vielfalt regieren, könnte CosMc’s die perfekte Antwort auf den Wunsch nach schneller, aber dennoch qualitativer Erfrischung sein. Mit einem Auge auf den Konkurrenten gerichtet, wird der Getränkemarkt so zur neuen Spielwiese für McDonald’s – einem Platz, wo nicht nur der Koffein-, sondern auch der Kreativitätspegel hochgehalten wird.

Während die Burger braten, scheint bei McDonald’s schon der nächste frische Wind zu wehen – einer, der durch CosMc’s auch die letzte Sommerhitze angenehm machen könnte.