Mega-Funktion: WhatsApp modernisiert Sprachnachrichten

WhatsApp revolutioniert die Kommunikation mit einem neuen Feature: User können nun kurze Videobotschaften direkt in der App erstellen und versenden, was die Interaktion in Chats persönlicher gestaltet.

WhatsApp, der von Meta betriebene Messenger, führt eine Funktion ein, die es Nutzern ermöglicht, kurze Videobotschaften direkt in der App zu erstellen und zu versenden. Seit dem 28. Juli ist es offiziell und das Feature wird nach und nach auf allen Betriebssystemen ausgerollt. Bisher war diese Neuerung nur bei Beta-Versionen für Android-Geräte zu finden. iPhone-Benutzer müssen sich jedoch nach wie vor in Geduld üben, da iOS-Geräte wie üblich etwas später bedient werden.

neuen Videobotschaften

Die neuen Videobotschaften nehmen eine rundliche Form an und können eine maximale Länge von einer Minute haben. Sie sind zur Sicherung der Daten „Ende-zu-Ende“ verschlüsselt. Ein Fortschrittsbalken im Display hilft, den Fluss der Worte zum richtigen Zeitpunkt zu beenden. Zur Aufnahme einer Videobotschaft hält man das Mikrofonsymbol im Chat einfach etwas länger gedrückt. Vor dem Versenden kann der Nutzer sich die Videobotschaft nochmal anschauen und gegebenenfalls Korrekturen vornehmen.

Diese Neuerung könnte die traditionellen Textnachrichten ersetzen. Nutzer können nun mühelos und schnell persönliche Nachrichten mit Bild und Ton erstellen und damit Tipp- und Rechtschreibfehler vermeiden. Allerdings bringt die Funktion auch Herausforderungen mit sich. Die Aufnahme eines Videos erfordert, dass man sich selbst filmt und seine Nachricht laut und deutlich ausspricht, was in öffentlichen Verkehrsmitteln oder belebten Umgebungen zu Unannehmlichkeiten führen kann.