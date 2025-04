Mega-Schlag gegen Pädophilie: Millionen Darknet-Nutzer enttarnt!

Die Abschaltung der Darknet-Plattform „KidFlix“ gilt als Meilenstein im Kampf gegen Kinderpornografie. 1,8 Millionen Nutzer wurden erfasst.

Die Abschaltung der Darknet-Plattform „KidFlix“, die 2021 ins Leben gerufen wurde, markiert laut Guido Limmer, dem stellvertretenden Direktor der bayerischen Kriminalpolizei, einen der bedeutendsten Einsätze gegen Kinderpornografie seit der Gründung von Europol im Jahr 1999. Diese Aussage machte er während einer Pressekonferenz in München. Die Plattform hatte seit April 2022 etwa 1,8 Millionen registrierte Nutzer. Im Zuge der Ermittlungen wurden fast 1.400 Verdächtige identifiziert.

Limmer schilderte die Inhalte der Plattform als „schreckliche, mögliche und leider unvorstellbare Akte des sexuellen Missbrauchs“, die an Kindern, Kleinkindern und sogar Babys verübt wurden. Diese Akte waren in Videos von hoher Bildqualität verfügbar. Nutzer, die sich mit Kryptowährung registrierten, erhielten Zugang zu über 91.000 Videos, die insgesamt 6288 Stunden umfassten. Im Durchschnitt wurden etwa dreieinhalb neue Videos pro Stunde hochgeladen, bevor die Plattform abgeschaltet wurde.

Internationale Zusammenarbeit

Die Ermittlungen begannen 2022 und führten im März zu einem groß angelegten Polizeieinsatz, unterstützt von Europol, der EU-Agentur zur Koordination der Polizeiarbeit ihrer Mitgliedstaaten. Europol veröffentlichte eine Liste von 38 Ländern, die an der Untersuchung und der Verfolgung von Pädophilen beteiligt waren, darunter Albanien, Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kanada, Kolumbien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Georgien, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten.

Umfangreiche Festnahmen

Laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa, die sich auf Informationen von Europol stützt, handelt es sich bei diesem Netzwerk um eines der größten weltweit in Bezug auf Pädophilie. Die Operation stellt zudem die bisher umfassendste Aktion gegen sexuellen Missbrauch von Kindern in Europa dar. Insgesamt wurden 79 Personen festgenommen, die nicht nur des Betrachtens oder Herunterladens von kinderpornografischem Material verdächtigt werden, sondern einige auch der aktiven Teilnahme am Missbrauch.