Mega-Trinkgeld: Darko Lazic kassiert 5.000 Euro für Gastarbeiterlied

Der serbische Sänger Darko Lazic beweist immer wieder aufs Neue, dass er ein wahres Ass im Umgang mit Trinkgeldern ist. Egal ob bei Hochzeiten, privaten Feiern oder in der pulsierenden Diskothekenszene – die Gäste schmücken ihn regelmäßig mit Scheinen in beachtlicher Höhe. Besonders beeindruckend sind die Momente, in denen er mit Banknoten in den Wertstufen von 100, 200 bis zu 500 Euro bedacht wird.

Ein kürzlich aufgetauchter Videoclip, den unsere Redaktion sichten konnte, zeugt von einem denkwürdigen Abend in einem deutschen Club, wo Lazic und seine Musiker allein durch Trinkgelder einen stolzen Betrag von rund 5.000 Euro für sich verbuchen konnten.

(FOTO: zVg.)

Der Erfolg von Lazic ist eng verknüpft mit seinem Repertoire, das offenbar die Herzen seiner Zuhörer berührt und gleichzeitig ihre Geldbörsen lockert. Besonders sein Song „Puste pare proklete“ scheint eine magische Wirkung auf seine Fans zu haben. Bei diesem Hit greifen selbst Menschen, die fern der Heimat im Ausland leben und arbeiten, gerne tiefer in die Tasche, um den Künstler großzügig zu belohnen.

(FOTO: zVg.)

Stimmungsmacher

Dass Darko Lazic nicht nur ein begnadeter Sänger, sondern auch ein exzellenter Stimmungsmacher ist, zeigt sich in der Art und Weise, wie er mit dem Publikum interagiert. Er nimmt nicht nur das Trinkgeld entgegen, sondern teilt es großzügig mit seinen Musikkollegen.